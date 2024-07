Marvel Rivals presenta Spider-Man con un trailer in cui vediamo diversi costumi

Marvel Rivals ha presentato Spider-Man con un trailer: il celebre eroe farà parte del roster dello sparatutto in stile Overwatch sviluppato da NetEase Games, e a quanto pare sarà disponibile con diversi costumi basati sulla sua lunga storia.

Capace di arrampicarsi e correre sui muri, anche per evitare gli attacchi dei suoi avversari, Spider-Man può utilizzare le sue iconiche ragnatele per colpire i nemici ed eventualmente attirarli a sé, per poi sferrare devastanti combinazioni di pugni e calci.

Naturalmente le ragnatele torneranno utili al personaggio anche per muoversi rapidamente all'interno delle mappe, dondolando da un edificio all'altro per raggiungere in pochi secondi il centro dell'azione... oppure battere prontamente in ritirata!

Tornando ai costumi, nel video ce ne sono tre: quello classico, la versione Punk con la peculiare "cresta" appuntita e il famoso costume di Peter Parker con una busta di carta al posto della maschera per celare la propria identità in un momento difficile.