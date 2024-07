Finalmente disponibile il gioco più rinviato di sempre: si è fatto aspettare per 22 anni

La storia è stata raccontata da Patricia Hernandez su The Guardian, che ha ricostruito la vicenda intervistando Fabio Belsanti, uno dei cinque autori originali del gioco (rimasto da solo). L'obiettivo iniziale di Kien era quello di essere il primo gioco per GBA sviluppato nel nostro paese . Purtroppo i cinque avevano risorse limitate e poca esperienza. Con il tempo il gruppo si è sfilacciato, ma Belsanti non si è mai arreso.

Dopo ben 22 anni è stato finalmente pubblicato il gioco più rinviato di sempre , oltretutto sviluppato in Italia. Si chiama Kien ed è un progetto del 2002 per Game Boy Advance, che finora non era riuscito a vedere la luce del sole. Ora è disponibile addirittura su cartuccia ed è giocabile con l'hardware originale.

Come spiegato, il ritardo non è stato intenzionale. Kien era completo da anni e qualche editore si era fatto pure avanti per pubblicarlo. Purtroppo le analisi di mercato portarono uno di questi, quello che era stato scelto, ad abbandonare il progetto a causa dell'elevato costo delle cartucce.

Kien è un gioco d'azione dalla difficoltà spietata e dalla storia profonda, tanto che Belsanti lo vede come una specie di Dark Souls ante litteram.

Come mai Kien è stato pubblicato ora? Recentemente il mercato del retrogaming si è molto ampliato, inglobando anche nuove produzioni per vecchi sistemi e recuperi di giochi in sviluppo mai ultimati. Nel frattempo il costo di produzione delle cartucce è calato. Insomma, si è formata una grossa nicchia che ha reso possibile l'impresa. Incube8, l'editore di Kien, è appunto specializzato in giochi per console classiche e ha realizzato una confezione davvero preziosa per Kien che, oltre alla cartuccia, contiene anche un ricchissimo manuale.

La confezione di Kien

"È come la rinascita dei dischi in vinile", ha spiegato Belsanti, "un ritorno alle forme più semplici del passato. Rilasciare il gioco sulla sua piattaforma originale è magico." Pare che finalmente il suo sogno si sia realizzato. Considerate che è talmente convinto del gioco che sta già lavorando a un seguito. Speriamo che non impieghi 22 anni per vedere la luce.