Digital Foundry testa PS5 Pro con la funzione per migliorare i giochi PS4 in un video

Un gradito bonus, seppur con dei limiti

Detto questo, Digital Foundry precisa che quest'opzione non migliora la risoluzione nativa dei giochi. Ad esempio, facendo girare il recente Metaphor: ReFantazio nella sua versione PS4 su PS5 Pro si nota un miglioramento sostanziale dell'immagine a 1080p, ma siamo lontani dalla versione nativa in 4K.

Ci sono anche dei limiti. Ad esempio non offre nulla in termini di temporal aliasing. Ciò significa che titoli come Killzone: Shadowfall mostrano un evidente aliasing anche su PS5 Pro, mentre giovano sicuramente titoli più puliti da questo punto di vista come Granblue Fantasy: Relink. Inoltre, non aspettatevi miglioramenti lato performance, semmai in alcuni casi sono stati notati dei cali, per quanto non particolarmente impattanti e di un massimo del 10% nelle situazioni più pesanti da gestire.

Un altro dettaglio interessante è che, come suggerito dall'opzione stessa, non si attiva con ogni singolo gioco della libreria di PS4. La regola generale, sempre secondo Digital Foundry, è che funziona solo con i giochi che non offrono una risoluzione superiore ai 1080p. Ciò esclude tutti i titoli Enhanced per PS4 Pro che offrono una conta dei pixel superiore, come Persona 5 Royal (4K) e Uncharted 4 (1440p), o che girano a 1080p ma con elementi dell'HUD a una risoluzione superiore, come Overwatch 2. A parte alcune eccezioni, come Rage 2, tutti i giochi con una modalità grafica specifica per PS4 Pro semplicemente non mostrano giovamenti percettibili.

A ogni modo, in linea di massima, pur con i suoi limiti, questa funzionalità di PS5 Pro risulta un plus gradito in molti casi e Digital Foundry afferma che potrebbe essere un banco di prova per il futuro, dove magari PS6 offrirà fin da subito un filtro simile, si spera, più impattante e di qualità migliore. Se invece volete saperne di più sulla console e come si comporta con i giochi supportati e non, vi rimandiamo alla nostra recensione di PS5 Pro.