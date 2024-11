L'edizione fisica di Black Myth: Wukong per PS5 ha una data di uscita, prezzo e contenuti

A mesi dal lancio in versione digitale, finalmente è stata svelata la data di uscita dell' edizione fisica di Black Myth: Wukong per PS5 . Fortunatamente non è troppo lontana, il che significa che potrete aggiungerla alla letterina per Babbo Natale.

Già disponibili i preordini in Italia

Segnaliamo alcuni negozi italiani sono già disponibili i preorder dell'edizione fisica di Black Myth: Wukong, come ad esempio su Amazon.it. Potrete raggiungere la pagina dedicata a questo indirizzo o cliccando sul box sottostante. Per chi non lo conoscesse, Black Myth: Wukong è un action GDR in terza persona che si pone come una sorta di sequel non canonico del celebre romanzo Il Viaggio in Occidente in cui. Nei panni del "Predestinato", dovremo avventurarci in ambientazioni ricche di fascino ma anche di insidie.

Il protagonista è un abile guerriero che può avvalersi del bastone allungabile Mari per eseguire varie tecniche di combattimento, sfruttare magie e abilità e persino trasformarsi in altre creature per accedere a degli attacchi speciali. Il gioco è stato accolto positivamente sia dalla stampa che dal pubblico. A tal proposito, se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Black Myth: Wukong.