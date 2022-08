Un'altra settimana è passata e agosto si avvicina alla fine. I videogiocatori che non sono alle prese con le vacanze sfrutteranno però questo fine settimana come hanno sfruttato molti altri: per giocare ai propri videogiochi preferiti. Da settembre i giochi torneranno a uscire con maggiore regolarità, ma siamo certi che i vostri backlog siano più che carichi di titoli da completare anche in questo periodo. Diteci quindi cosa giocherete questo weekend del 20 agosto 2022?

La settimana attuale ci ha messo a disposizione l'intrigante Rollerdrome, un gioco disponibile solo su PC e PlayStation (almeno per il momento). Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Rollerdrome è un gioco divertente, molto tecnico e impegnativo. Dotato di una direzione artistica di livello e di un gameplay piuttosto semplice da approcciare, ma molto complesso da padroneggiare a dovere, l'opera di Roll7 si configura come un piacevole esperimento con il quale riempire questa parte finale dell'estate. Un po' di varietà in più nei nemici, nei livelli e nelle situazioni, accompagnata da qualche contenuto aggiuntivo potevano far decollare un progetto che per ora si configura come piacevole esperimento, nella speranza che Roll7 lo ampli nei prossimi mesi.".

Lo stesso giorno è stato pubblicato anche Way of the Hunter, un simulatore di caccia che ci permette di muoverci per la natura selvaggia con le nostre fidate armi alla ricerca di molte prede, sempre con il rispetto per la fauna e la caccia sostenibile si intende.

Kirby's Dream Buffet

Se volete qualcosa di meno violento e di molto più colorato abbiamo due diverse proposte per voi: questa settimana è stato reso disponibile il carinissimo Kirby's Dream Buffet, una nuova avventura che abbiamo recensito a questo indirizzo. Oppure, se volete qualcosa di più narrativo, dovreste dare un'occhiata al gioco biopic We Are OFK, dedicato alla band digitale: ecco la nostra recensione.

Un paio di giorni fa è stato reso disponibile anche Thymesia, un gioco di ruolo d'azione in stile soulslike chiaramente ispirato a Sekiro. Potete leggere la nostra recensione a questo indirizzo.

Come già detto, siamo inoltre certi che molti di voi abbiano ancora tanti giochi acquistati negli ultimi mesi (o anni!!) pronti per essere avviati. Diteci quindi cosa giocherete nel weekend del 20 agosto 2022?