Un altro gioco di corse per Dreamcast è tornato a funzionare online

Un duro lavoro

Come riportato, Shuouma aveva originariamente iniziato a lavorare per riportare il gioco online nel 2017, ma Speed Devils si è rivelato un po' più duro di altri titoli di Ubisoft quali POD SpeedZone e Monaco Grand Prix Online, che condividevano lo stesso codice per i server, a causa di un elemento mancante che impediva ai giocatori di iniziare a giocare. Di conseguenza, Shuouma ha messo in pausa il progetto per 8 anni, prima che flyinghead intervenisse e identificasse il problema, ponendovi rimedio.

Speed Devils Online Racing, nel caso non lo sapeste, è una versione online del gioco del 1999 Speed Devils, che a sua volta era una versione modificata di Speed Busters per PC. È stato pubblicato nel 2000. Di base eliminava il campionato dal gioco originale, lasciando ai giocatori solo due opzioni disponibili dal menu principale: una modalità online e una offline.

La modalità online include il supporto per corse online fino a 6 giocatori e vede i giocatori intraprendere una carriera, con l'obiettivo di guadagnare punti pilota e denaro per migliorare la propria reputazione e acquistare nuovi veicoli. La modalità offline è molto spartana in confronto e offre ai giocatori l'opportunità di partecipare a corse arcade contro la CPU o di utilizzare i dati fantasma salvati sulla propria VMU.

Per anni, chi possedeva una copia fisica del gioco ha potuto giocare solo la parte offline, ma ora, grazie ai fan, sembra che il resto del gioco sia finalmente di nuovo disponibile.