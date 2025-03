Per l'autore di The First Berserker: Khazan i giochi dovrebbero essere coinvolgenti, non estenuanti

Una delle caratteristiche più associate al genere dei soulslike è la difficoltà elevata, intorno a cui è nato un vero e proprio culto. Si tratta di un punto estremamente dibattuto del genere, tra chi crede che non vadano fatti sconti e chi ritiene che dare la scelta al giocatore se rendere l'esperienza più accessibile non farebbe del male a nessuno.

Eccessi come l'ultimo boss di Shadow of the Erdtree, l'espansione di Elden Ring, hanno riacceso la polemica, con il tema che è stato ampiamento dibattuto in ogni dove. Ne è consapevole anche lo studio di sviluppo di The First Berserker: Khazan, che per voce di Junho Lee, il direttore creativo, ha detto: "Vogliamo che farcela sia gratificante, ma consideriamo altrettanto importante che superare le vsarie sfide sia divertente. Dopotutto, questo è un gioco. È qui che entra in gioco l'essere corretti. Se un gioco è troppo facile, manca un senso di realizzazione. Se è troppo difficile, porta alla frustrazione."