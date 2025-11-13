Battlefield 6 svela le novità degli aggiornamenti del 18 novembre, del 9 dicembre e oltre

I team di Battlefield stanno definendo quali sono i piani futuri per Battlefield 6 e i fan dello sparatutto di DICE possono aspettarsi una serie di correzioni e bilanciamenti tramite i prossimi aggiornamenti.
Con un messaggio tramite l'account ufficiale Battlefield Comms, gli autori dell'FPS hanno affermato che stanno prestando attenzione alle opinioni dei giocatori e stanno definendo come "evolvere l'esperienza per tutti voi".
Le novità dell'aggiornamento del 18 novembre per Battlefield 6
Il primo grande aggiornamento previsto è quello del 18 novembre, noto come California Resistance, che aggiunge una nuova mappa basata ovviamente sulla California, insieme a veicoli e armi.
Si somma poi un cambiamento alla gestione del rinculo e della dispersione dei proiettili delle armi da fuoco: secondo quanto indicato la dispersione è stata modificata per tutte le armi, mentre solo alcune (ma comunque molte) armi riceveranno una modifica al rinculo. Anche la mira assistita cambia per assomigliare maggiormente a quella dell'open beta.
Il team sta lavorando anche alla visibilità dei nemici: il sistema di illuminazione sarà ottimizzato per aiutare i giocatori a vedere meglio gli avversari in varie condizioni di luce. Inoltre, le sfide vedranno delle modifiche alle descrizioni, così da rendere più chiaro cosa si deve fare.
Le novità dell'aggiornamento del 9 dicembre e oltre per Battlefield 6
Il successivo aggiornamento sarà il 9 dicembre e vedrà l'introduzione di miglioramenti alle modalità Breakthrough e Rush in certe mappe, oltre che alcuni cambiamenti per rendere più equilibrati i veicoli.
Ci saranno poi ulteriori aggiornamenti, in date da definire, che includeranno miglioramenti alle sfide, all'interfaccia utente, ai menù, alla registrazione dei colpi inflitti e ricevuti, ai veicoli e al design delle mappe.
Ricordiamo infine che Battlefield 6 ha aggiunto una modalità Casual per chi vuole giocare e ottenere ricompense con meno stress.