Battlefield 6 svela le novità degli aggiornamenti del 18 novembre, del 9 dicembre e oltre

Battlefield 6 si aggiornerà più volte nel corso delle prossime settimane e possiamo aspettarci ben due aggiornamenti entro un mese. Vediamo i dettagli.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   13/11/2025
Una serie di soldati di battlefield
Battlefield 6
Battlefield 6
I team di Battlefield stanno definendo quali sono i piani futuri per Battlefield 6 e i fan dello sparatutto di DICE possono aspettarsi una serie di correzioni e bilanciamenti tramite i prossimi aggiornamenti.

Con un messaggio tramite l'account ufficiale Battlefield Comms, gli autori dell'FPS hanno affermato che stanno prestando attenzione alle opinioni dei giocatori e stanno definendo come "evolvere l'esperienza per tutti voi".

Le novità dell'aggiornamento del 18 novembre per Battlefield 6

Il primo grande aggiornamento previsto è quello del 18 novembre, noto come California Resistance, che aggiunge una nuova mappa basata ovviamente sulla California, insieme a veicoli e armi.

Si somma poi un cambiamento alla gestione del rinculo e della dispersione dei proiettili delle armi da fuoco: secondo quanto indicato la dispersione è stata modificata per tutte le armi, mentre solo alcune (ma comunque molte) armi riceveranno una modifica al rinculo. Anche la mira assistita cambia per assomigliare maggiormente a quella dell'open beta.

Il team sta lavorando anche alla visibilità dei nemici: il sistema di illuminazione sarà ottimizzato per aiutare i giocatori a vedere meglio gli avversari in varie condizioni di luce. Inoltre, le sfide vedranno delle modifiche alle descrizioni, così da rendere più chiaro cosa si deve fare.

Le novità dell'aggiornamento del 9 dicembre e oltre per Battlefield 6

Il successivo aggiornamento sarà il 9 dicembre e vedrà l'introduzione di miglioramenti alle modalità Breakthrough e Rush in certe mappe, oltre che alcuni cambiamenti per rendere più equilibrati i veicoli.

Battlefield 6 non si fa mancare le distruzioni
Battlefield 6 non si fa mancare le distruzioni

Ci saranno poi ulteriori aggiornamenti, in date da definire, che includeranno miglioramenti alle sfide, all'interfaccia utente, ai menù, alla registrazione dei colpi inflitti e ricevuti, ai veicoli e al design delle mappe.

Ricordiamo infine che Battlefield 6 ha aggiunto una modalità Casual per chi vuole giocare e ottenere ricompense con meno stress.

