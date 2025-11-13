Battlefield 6 svela le novità degli aggiornamenti del 18 novembre, del 9 dicembre e oltre

I team di Battlefield stanno definendo quali sono i piani futuri per Battlefield 6 e i fan dello sparatutto di DICE possono aspettarsi una serie di correzioni e bilanciamenti tramite i prossimi aggiornamenti.

Con un messaggio tramite l'account ufficiale Battlefield Comms, gli autori dell'FPS hanno affermato che stanno prestando attenzione alle opinioni dei giocatori e stanno definendo come "evolvere l'esperienza per tutti voi".