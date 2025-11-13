OpenAI presenta GPT-5.1: ora il chatbot ha nuove personalità ed è ancora più preciso

OpenAI ha annunciato la disponibilità di GPT-5.1, nuova versione che presenta diverse novità e miglioramenti. In particolare, sembra sia stata rivolta maggiore attenzione al modo di rispondere del chatbot, considerato dagli utenti troppo rigido e poco realistico. Queste lamentele avrebbero quindi spinto l'azienda a rivedere il suo modello di IA, affinché possa offrire un'esperienza di conversazione più piacevole.

Cosa cambia con ChatGPT-5.1 Prima di tutto, sono stati presentati due modelli specifici, ovvero GPT-5.1 Instant e GPT-5.1 Thinking. Il primo è più essenziale e presenta diversi miglioramenti: tono più cordiale, risposte più efficienti e maggiore precisione nell'eseguire istruzioni specifiche. ChatGPT Instant Thinking, invece, è stato progettato per adattare il tempo di riflessione in modo più preciso alla domanda. In poche parole: risposte più approfondite per le richieste difficili e tempi di attesa inferiori per quelle più semplici. "GPT‑5.1 Thinking varia il proprio tempo di elaborazione in modo più dinamico rispetto a GPT‑5 Thinking. Su una distribuzione rappresentativa delle attività di ChatGPT, GPT‑5.1 Thinking è circa due volte più veloce nelle attività più rapide e due volte più lento in quelle più lente. Il tempo di elaborazione è stato impostato su Standard per entrambi i modelli", si legge sul sito ufficiale.