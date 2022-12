Death Stranding 2, Hideo Kojima ha riscritto la trama del gioco dopo la pandemia

Hideo Kojima ha rivelato di aver riscritto la trama di Death Stranding 2 dopo la pandemia di COVID-19. Non per inserire quel tema nel gioco, quanto piuttosto il contrario: il game designer giapponese non voleva più predire il futuro con le sue opere.

Annunciato con un trailer ai The Game Awards 2022, Death Stranding 2 è al momento completamente avvolto dal mistero per quanto concerne la storia che verrà raccontata, e il video d'esordio non ha aiutato a fare chiarezza, anzi.

"La trama di Death Stranding 2 era già pronta da prima della pandemia, ma dopo aver fatto quell'esperienza ho deciso di riscrivere tutto da capo", ha detto Kojima quando Keighley gli ha chiesto in che modo la pandemia avesse influenzato il gioco, per poi aggiungere: "Non volevo più predire alcun futuro, per questo l'ho riscritta."

In effetti il game designer giapponese ha un po' la fama di anticipare i tempi con i suoi giochi, vedi le tematiche relative alla diffusione di disinformazione online in Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, nonché ovviamente il senso di solitudine e di isolamento di Death Stranding.

"Ho inserito molte cose nel trailer di Death Stranding 2 (qui la nostra analisi), dunque mi piacerebbe vedervi parlare del video e trovare i vari dettagli", ha concluso Kojima.