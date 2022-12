Street Fighter 6 Type Arcade, annunciata la versione da sala giochi

Capcom ha annunciato ufficialmente Street Fighter 6 Type Arcade versione da sala giochi del nuovo capitolo della serie picchiaduro, in arrivo nel corso del 2023 e distribuita sul territorio giapponese da Taito.

Non è dato sapere al momento se questa edizione sia prevista anche in occidente, ma è molto probabile. Come sappiamo, Street Fighter 6 ha una data di uscita ufficiale su PC e console, fissata al 2 giugno 2023, ed è dunque possibile che per allora il gioco sarà approdato anche in formato arcade.

Chiaramente non sappiamo neppure se la versione da sala subirà delle modifiche, ma è lecito attendersi una riduzione che includa le modalità principali e ovviamente il versus, nella speranza che l'esperienza possa risollevare in qualche modo la scena arcade, ridotta ormai ai minimi termini e non più in grande salute neppure in Giappone.

Fa certamente piacere che Capcom non voglia rinunciare alla lunga tradizione di Street Fighter nelle sale giochi: è proprio lì che il franchise è nato, nell'ormai lontano 1987, per poi esplodere letteralmente con il secondo episodio nel 1991 e diventare un fenomeno di culto fra gli appassionati di tutto il mondo.

Tornando al nuovo capitolo, trovate ulteriori dettagli nel nostro provato della closed beta di Street Fighter 6.