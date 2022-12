Avatar: Frontiers of Pandora compare su PlayStation Store, nuovi dettagli e co-op

Avatar: Frontiers of Pandora è comparso su PlayStation Store con la sua pagina ufficiale, che rivela nuovi dettagli sull'atteso tie-in prodotto da Ubisoft, fra cui l'indicazione di una modalità cooperativa per due giocatori: si tratta di un placeholder o di un'informazione attendibile?

Rinviato da Ubisoft al 2023 o al 2024, Avatar: Frontiers of Pandora proverà a sfruttare la straordinaria popolarità del franchise in concomitanza con l'arrivo nelle sale dei nuovi capitoli della saga diretta da James Cameron, che sembra aver ridestato l'entusiasmo fra gli appassionati.

"Avatar: Frontiers of Pandora è un gioco action-adventure in prima persona sviluppato da Massive Entertainment, uno studio di Ubisoft, in collaborazione con Lightstorm Entertainment e Disney", si legge su PlayStation Store.

"Realizzato con l'ultima versione del motore Snowdrop e sviluppato unicamente per la nuova generazione di console e PC, Avatar: Frontiers of Pandora porta in vita il suggestivo mondo di Pandora in tutta la sua bellezza e pericolosità, in un'esperienza coinvolgente in un mondo aperto."

"In questa nuova storia a sé stante, sarai un Na'vi alle prese con un viaggio attraverso la frontiera occidentale di Pandora, un'area mai vista prima. Esplora un mondo vivo e pulsante, abitato da creature incredibili e personaggi mai visti prima, e respingi gli assalti delle forze dell'RDA."