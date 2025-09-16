Meta svela accidentalmente i suoi nuovi occhiali smart AI: Hypernova e Oakley Sphaera

Meta ha accidentalmente condiviso un'anteprima dei suoi prossimi occhiali AI, anticipando quello che sarà probabilmente uno dei protagonisti del suo evento Connect di quest'anno. Il video, pubblicato temporaneamente sul canale YouTube ufficiale di Meta e poi rimosso, mostrava diverse versioni dei nuovi occhiali, inclusi modelli Ray-Ban con heads-up display (HUD) e gli Oakley Meta Sphaera pensati per gli atleti. Il pezzo forte sembra essere il modello HUD Ray-Ban, soprannominato in sviluppo "Hypernova", che integra un display nel campo visivo e un innovativo controller da polso. Questo dispositivo utilizza la tecnologia EMG (elettromiografia differenziale) per rilevare i movimenti muscolari e tradurli in segnali digitali.

Occhiali smart Meta: l'obiettivo dell'azienda L'obiettivo di Mark Zuckerberg è quello di rendere gli occhiali il dispositivo connettivo principale, superando gli smartphone. Le funzionalità previste includono invio di messaggi, visualizzazione di foto, indicazioni stradali e riconoscimento di oggetti direttamente nel campo visivo dell'utente. Il prezzo di lancio stimato per Hypernova è intorno agli 800 dollari. Meta Hypernova, i primi occhiali smart con display, potrebbero costare decisamente meno del previsto Parallelamente, gli Oakley Meta Sphaera mantengono il design delle Sphaera esistenti, ottimizzate per gli sportivi. La fotocamera centrale riduce il peso e consente la raccolta di dati critici durante l'allenamento, mentre le lenti e il design puntano a massimizzare la performance atletica.