Battlefield 6 ha un'opzione per abilitare il cross-play solo tra PS5 e Xbox, escludendo il PC

La conferma è arrivata da un'intervista di IGN con il senior console combat designer Matthe Nickerson, che ha precisato che in realtà il cross-play tra PS5 e Xbox Series X|S è sempre abilitato a prescindere dall'apposita opzione nelle impostazioni, che invece ha serve a disattivare o attivare il cross-play con i giocatori PC.

Il team di Battlefield 6 spera che comunque attiviate il cross-play tra PC e console

In pratica, disattivando il cross-play su PS5 e Xbox Series X|S, il matchmaking rimane attivo esclusivamente tra giocatori console, impedendo l'accoppiamento con utenti PC.

"Il crossplay solo tra console viene abilitato quando disattivi l'opzione. Quando lo fai, ottieni sostanzialmente un matchmaking esclusivo tra giocatori console, e in quel caso non inseriamo giocatori PC", ha detto Nickerson.

Questa possibilità potrebbe risultare gradita a molti utenti console, soprattutto a coloro che temono di incappare in cheater. Non che non siano presenti su PS5 e Xbox Series X|S (basti pensare a strumenti come il Cronus che permettono di ottenere vantaggi illeciti), ma il fenomeno è generalmente più diffuso su PC, dove è più facile ricorrere a software di terze parti e altri stratagemmi.

In ogni caso, Nickerson ha sottolineato il forte impegno dei Battlefield Studios nel contrastare il cheating, auspicando che i giocatori possano avere abbastanza fiducia nel lavoro degli sviluppatori da non sentire il bisogno di disattivare il cross-play tra PC e console.

"Non vuoi giocare a un videogioco e avere la sensazione che dall'altra parte ci siano persone che stanno barando. Spero che i giocatori su console si sentano abbastanza sicuri rispetto a ciò che stiamo facendo per contrastare i cheat su PC, al punto da non voler disattivare il crossplay solo per questo motivo. Se lo desiderano, è comunque un'opzione disponibile, ma riteniamo sia fondamentale che sia su PC che su console i giocatori possano avere fiducia nel fatto che la maggior parte delle persone con cui giocano - o contro cui giocano - non stia barando. E stiamo investendo enormi sforzi proprio per garantire questo.

Battlefield 6 sarà disponibile nei negozi a partire dal 10 ottobre. Presto verranno svelati nuovi dettagli sulla campagna single player, grazie a una presentazione dedicata che andrà in onda in occasione del Tokyo Game Show 2025.