iOS 26 non convince tutti: come tornare a iOS 18.6.2 per ritrovare stabilità

Il debutto di iOS 26 ha introdotto la nuova interfaccia Liquid Glass e diversi cambiamenti visivi che stanno già facendo discutere la community. Tuttavia, come spesso accade con le prime versioni di un nuovo sistema operativo Apple, non mancano bug, piccoli rallentamenti e problemi di compatibilità. Alcuni utenti non si trovano a proprio agio con il nuovo look e preferiscono la stabilità offerta dalla generazione precedente. Fortunatamente, per un periodo limitato, è ancora possibile effettuare il downgrade a iOS 18.6.2, una release più collaudata e stabile.

Preparazione: backup e avvertenze Prima di iniziare è bene chiarire un punto fondamentale: il downgrade cancellerà completamente i dati presenti sull'iPhone. Per questo motivo è indispensabile effettuare un backup preventivo tramite iCloud, Finder su macOS o iTunes su Windows. Consigliato salvare separatamente file importanti come foto, note e memo vocali per evitare brutte sorprese. È inoltre necessario disattivare la funzione Dov'è e scollegare l'Apple ID per non incorrere in blocchi durante il ripristino. iOS 26 disponibile da oggi: orario di uscita, come scaricarlo, quanto pesa e iPhone compatibili Il passo successivo consiste nel procurarsi il firmware corretto. È possibile scaricare l'IPSW di iOS 18.6.2 direttamente dai server Apple o dal sito IPSW.me, avendo cura di selezionare il file specifico per il proprio modello di iPhone. Un dettaglio cruciale: bisogna accertarsi che quella versione sia ancora firmata da Apple, perché in caso contrario l'installazione non potrà essere completata (li troverete sotto alla voce "Signed IPSWs".