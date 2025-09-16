0

I processori AMD Ryzen serie 9000 e 7000 sono in offerta su AliExpress ma non per molto

Dal potente Ryzen 9 9900X al popolare 7800X3D, AliExpress propone diversi processori già scontati, ideali per build da gaming e PC di nuova generazione.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   16/09/2025
AMD Ryzen

Su AliExpress è attiva una promozione che mette in sconto diretto alcuni dei processori più recenti della gamma AMD Ryzen, senza bisogno di utilizzare coupon. Le offerte sono valide da oggi fino al 21 settembre, una sola volta per utente, non cumulabili con altre promozioni e disponibili fino a esaurimento scorte sugli ordini spediti in Italia.

Ecco la lista completa dei prodotti in offerta:

Prestazioni bilanciate per il gaming

Il Ryzen 9 9900X, con 12 core e 24 thread, è proposto a 332,30€, e potete acquistarlo cliccando su questo link. Chi cerca il massimo nel gaming competitivo può puntare sul Ryzen 7 9800X3D, dotato di 3D V-Cache, disponibile a 398,03€ e acquistabile da questo link. Per chi vuole invece un processore più accessibile, il Ryzen 5 9600X da 6 core e 12 thread scende a 223,51€ e potete portarlo a casa da questa pagina.

Nella fascia media troviamo il nuovo Ryzen 7 9700X, capace di raggiungere i 5,5 GHz, disponibile a 300,49€ e acquistabile direttamente da qui. Un processore perfetto per chi cerca prestazioni elevate senza salire troppo di prezzo. Sempre molto interessante resta anche il Ryzen 7 7800X3D, uno dei modelli più apprezzati dai gamer grazie al rapporto tra potenza ed efficienza, proposto a 286,15€ e acquistabile da qui.

Ryzen 7 9700X
Ryzen 7 9700X

Queste offerte coprono un ampio ventaglio di esigenze: dal top di gamma per chi vuole il massimo in creatività e multitasking, fino ai modelli bilanciati e ottimizzati per il gaming puro. Con i prezzi già scontati e la validità fino al 21 settembre, AliExpress diventa la scelta ideale per aggiornare il proprio PC con un processore AMD Ryzen di nuova generazione.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
I processori AMD Ryzen serie 9000 e 7000 sono in offerta su AliExpress ma non per molto