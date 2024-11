Il cloud Amazon è sempre più italiano: investiti 20 miliardi in 20 anni, 5.500 posti di lavoro entro il 2029

Amazon ha annunciato un importante piano di investimenti in Italia focalizzato sull'espansione della sua infrastruttura cloud . La società prevede di stanziare 1,2 miliardi di euro nei prossimi cinque anni per "implementare e ampliare l'infrastruttura e i servizi cloud nel paese".

Il maxi investimento di Amazon Web Services

L'investimento riguarda la catena di fornitura dei data center di Amazon Web Services (AWS), la divisione cloud dell'azienda. AWS offre una vasta gamma di servizi cloud per le imprese, tra cui computing, storage, database, analisi, intelligenza artificiale e Internet of Things. L'espansione dell'infrastruttura AWS in Italia andrà a beneficio di diverse figure professionali, coinvolgendo settori come la costruzione, la manutenzione delle strutture, l'ingegneria e le telecomunicazioni.

Oltre all'infrastruttura fisica, Amazon intende investire anche in programmi di formazione e sviluppo delle competenze digitali. L'obiettivo è fornire ai lavoratori italiani le competenze necessarie per operare nel settore del cloud computing, un settore in rapida crescita e con un'elevata domanda di personale qualificato.

Questo annuncio conferma l'impegno a lungo termine di Amazon in Italia. Nel 2023, la società ha investito un totale di 4 miliardi di euro nel paese, portando l'investimento complessivo dal 2010 a 20 miliardi di euro. Questi investimenti includono sia le spese in conto capitale, come la costruzione di nuove strutture, sia le spese operative, come gli stipendi dei dipendenti.

"L'investimento - si legge nella nota diffusa dalla compagnia tramite le agenzie di stampa - rappresenterà un impegno significativo per promuovere l'innovazione, la digitalizzazione e la crescita economica in tutto il Paese, sostenendo al contempo l'agenda digitale cloud-first del governo italiano. Dal 2017 Aws ha formato più di 900.000 persone nell'Ue e più di 100.000 persone in Italia sulle competenze cloud".

Intanto anche Rufus è sbarcato in Italia, con l'IA di Amazon per lo shopping arrivata sull'app.