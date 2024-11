I giochi e le console più vendute in Giappone confermano il predominio di Switch: vediamo le classifiche

Come potete vedere, la situazione non è cambiata: Nintendo Switch rimane la piattaforma numero uno con PS5 sempre alle spalle.

I dati di vendita del software

Vediamo la classifica dei giochi più venduti in Giappone nell'ultima settimana (il secondo valore indica le vendite totali):

[NSW] Super Mario Party Jamboree - 57.522 / 366.484 [NSW] Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven - 14.646 / 85.013 [PS5] Call of Duty: Black Ops 6 - 8.620 / 35.567 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 5.782 / 6.044.039 [PS5] Professional Baseball Spirits 2024-2025 - 5.729 / 84.989 [NSW] The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom - 5.492 / 294.371 [PS5] Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven - 5.097 / 37.254 [NSW] Farmagia - 4.296 / Nuovo [NSW] Animal Crossing: New Horizons - 4.253 / 7.943.533 [NSW] Minecraft - 4.242 / 3.666.338

Farmagia fonde combattimenti e coltivazione

Come possiamo vedere, il party game di Nintendo Switch continua a essere primo, in una settimana comunque povera di novità, escluso Farmagia che ottiene solo l'ottava posizione. Nel complesso, come sempre, a dominare sono i giochi Nintendo Switch. Ricordiamo comunque che questa è una classifica dei soli giochi fisici: i giochi digitali non sono inclusi in questi dati.

Se vi interessa un po' più il futuro, Nintendo conferma 6 giochi esclusivi in arrivo su Nintendo Switch tra 2024 e 2025, con date di uscita.