I nuovi giochi di GeForce Now rendono ancora più interessante il servizio

GeForce NOW è nel pieno di alcune modifiche del servizio di game streaming, come vi abbiamo segnalato, ma questo non significa che non continui a rendere disponibili nuovi giochi all'interno del proprio servizio.

Come sempre, è necessario possedere i giochi su altre piattaforme per poi riprodurli tramite il servizio in abbonamento di NVIDIA, che dà accesso a macchine da gioco virtuali così da poter ottenere prestazioni superiori rispetto a quelle garantite dai propri computer.