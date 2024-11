WhatsApp prende di nuovo ispirazione da Instagram e porta gli adesivi "Tocca a Te"

L'adesivo "Tocca a Te", già noto agli utenti di Instagram, è stato pensato per stimolare la partecipazione . Mentre su Instagram permette di creare una sorta di catena visibile a tutti gli utenti, su WhatsApp le risposte saranno private e criptate end-to-end, nel rispetto della privacy. Gli utenti che risponderanno a uno Stato Tocca a Te potranno farlo in modo riservato, visibile solo ai contatti selezionati dall'autore dello Stato, mantenendo così un'interazione più confidenziale rispetto alla versione Instagram.

Tra le altre nuove funzionalità in sviluppo, c'è anche un adesivo dedicato ai sondaggi per gli aggiornamenti di Stato . L'adesivo dei sondaggi permette agli utenti di inserire domande a risposta multipla negli aggiornamenti, rendendoli simili ai sondaggi in-chat già disponibili. Questa caratteristica consente di semplificare la raccolta di opinioni tra i propri contatti, offrendo una modalità interattiva e dinamica per coinvolgere il proprio pubblico.

Tante altre novità

WhatsApp è al lavoro anche su altre funzionalità incentrate sull'uso di contenuti multimediali, tra cui un'opzione per semplificare la condivisione delle immagini grazie a una scorciatoia alla galleria del dispositivo e una nuova funzione di ricerca immagini sul web che sfrutterà Google Lens per analizzare e identificare le foto ricevute.

Le novità come "Tocca a Te" e i sondaggi per Stato sembrano dimostrare la volontà di Meta di potenziare l'interattività su WhatsApp, avvicinando ulteriormente l'app a funzioni già popolari su Instagram. Anche se queste nuove opzioni sono ancora in fase di test e non è chiaro quando saranno disponibili per tutti, WhatsApp continua a esplorare modi per integrare caratteristiche avanzate e sicure che migliorano l'esperienza d'uso e la comunicazione tra gli utenti.