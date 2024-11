Nintendo conferma 6 giochi esclusivi in arrivo su Nintendo Switch tra 2024 e 2025, con date di uscita

Considerando che nei prossimi mesi dovrebbe essere presentata la nuova console di Nintendo, si tratta comunque di un buon numero di giochi già annunciati a confermati in arrivo nel prossimo periodo, che non esclude peraltro l'arrivo di altri titoli ancora da annunciare, oltre ovviamente alle produzioni di terze parti.

Con i dati finanziari diffusi nelle ore scorse, arriva anche la conferma di 6 giochi esclusivi in arrivo su Nintendo Switch tra 2024 e 2025 con date di uscita collegate, almeno rimanendo alle produzioni first party già annunciate per la console ed escludendo eventuali sorprese aggiuntive.

Un ponte fra Nintendo Switch e la nuova console

Si tratta dunque di giochi già annunciati, che vengono riepilogati come di consueto da Nintendo per ribadire il piano delle prossime uscite previste su Nintendo Switch.

Vediamo dunque di cosa si tratta:

Mario & Luigi: Fraternauti alla Carica - 7 novembre 2024

Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer - 5 dicembre 2024

Donkey Kong Country Returns HD - 16 gennaio 2025

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition - 20 marzo 2025

Leggende Pokemon: Z-A - TBA 2025

Metroid Prime 4: Beyond - TBA 2025

Mario & Luigi: Fraternauti alla Carica è praticamente ormai arrivato, considerando che la uscita è fissata per domani, 7 novembre, con Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition a rappresentare la sorpresa annunciato più di recente.

Tuttavia, i pesi massimi non hanno ancora una data di uscita fissata ma potrebbero rappresentare anche degli ottimi giochi di lancio per Nintendo Switch 2: Leggende Pokemon: Z-A e Metroid Prime 4: Beyond comporranno infatti un'ottima lineup anche per la nuova console in arrivo, la cui presentazione è prevista per il prossimo anno.