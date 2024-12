Il Calendario dell'Avvento di GameStop del 20 dicembre propone giochi di Ubisoft e anche LEGO

I giochi in sconto su GameStop il 20 dicembre

Vediamo la lista dei giochi che sono ora in promozione per il Calendario dell'Avvento di GameStop:

Star Wars Outlaws - Special Edition Esclusiva GameStop | PS5 - 34,98 €

LEGO Harry Potter Collection | PS5 - 19,98 €

Mario + Rabbids Sparks of Hope Standard Edition | Nintendo Switch - 16,98 €

Just Dance 2025 Edition Limited Edition (Code in a Box) Esclusiva GameStop | Nintendo Switch - 25,98 €

The Crew Motorfest Special Edition Esclusiva Games Stop | PS4 - 17,98 € (Nuovo) o 14,98 € (usato)

The Crew Motorfest Special Edition Esclusiva Games Stop | PS5 - 17,98 € (Nuovo) o 15,98 € (usato)

The Crew Motorfest Special Edition Esclusiva Games Stop | Xbox One - - 17,98 € (Nuovo) o 15,98 € (usato)

The Crew Motorfest | Xbox Series X - 17,98 € (Nuovo) o 15,98 € (usato)

The Crew Motorfest ci permette di gareggiare online

Al momento della scrittura (07:40 del mattino italiano), sono già segnalati come esauriti Star Wars Outlaws Speciale Edition per Xbox Series X e Star Wars Outlaws Gold Edition per PS5 e Xbox Series X. Anche LEGO Harry Potter Collection per Xbox Series X è segnalato esaurito e lo stesso è per Just Dance 2025 Edition Limited Edition (Code in a Box) Esclusiva GameStop per PS5.

Vi consigliamo comunque di raggiungere la pagina di GameStop per verificare la disponibilità dei vari prodotti.