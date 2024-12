Mecha Break ha ora un periodo di uscita definito, annunciato con un nuovo trailer del gameplay

Come era stato già preannunciato, Mecha Break è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer in occasione dei The Game Awards 2024, attraverso il quale è stato annunciato il periodo di uscita per questo interessante sparatutto a base di robot da combattimento.

Mecha Break uscirà nella primavera del 2025 su PC e Xbox Series X|S, comunica il trailer, che si incentra sul gameplay mostrando alcune caratteristiche del gioco tra modalità ed elementi tipici di questo particolare shooter.

Qualche giorno fa avevamo visto il trailer della storia, che anticipava proprio l'annuncio del periodo di lancio arrivato in occasione della serata dei The Game Awards 2024.