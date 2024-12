Baldur's Gate 3 ha un suo calendario dell'avvento, con sorprese dedicate a tutti gli utenti da Larian Studios

La casella di oggi fa partire un classico puzzle , nel quale dobbiamo associare correttamente le tessere per svelare il disegno sottostante, che richiama una delle ambientazioni di Baldur's Gate 3 e sblocca infine un video.

In questi 12 giorni precedenti al Natale sarà dunque possibile trovare delle sorprese quotidiane sul sito ufficiale aperto da Larian per l'evento, disponibile a questo indirizzo . Come si conviene alla tradizione, ogni giorno ci sarà una casella da cliccare, che rimanda a un mini-game con premio annesso.

Larian Studios ha deciso di rilanciare anche per quest'anno la tradizione del Calendario dell'Avvento , un'iniziativa che il team aveva già messo in scena l'anno scorso e che anche quest'anno è dedicata a Baldur's Gate 3 .

Il nuovo gioco di Larian Studios?

Nel filmato che si trova come ricompensa per la soluzione del puzzle vediamo la Communication manager del team, Aoife Wilson, decorare un albero di Natale.

Durante il video vengono poi trasmessi gli auguri da parte di tutte le divisioni di Larian, che evidentemente sono molte per una notevole quantità di dipendenti, tutti che augurano buone feste agli utenti.

Particolarmente interessante appare però la presenza del director Swen Vincke, che arriva alla fine del video per togliere dalle mani della collega un misterioso pacco di Natale, sostenendo che quello che c'è dentro non è ancora pronto per essere visto.

Il riferimento è al "nuovo gioco di Larian", come si può notare dal biglietto attaccato al pacco in questione. "Questo? Ha bisogno di ancora un bel po' di tempo nel forno, ma quando avremo finito sarà veramente grande", ha detto Vincke nel video. "Per ora, dovrete aspettare", ha aggiunto.

Il fatto che sia stata inserita una scenetta del genere potrebbe però suggerire il fatto che, giorno dopo giorno, attraverso queste testimonianze potrebbero emergere alcune informazioni sul nuovo gioco in sviluppo presso Larian. Il mese scorso abbiamo visto novità e contenuti della patch 8, l'ultimo aggiornamento al gioco.