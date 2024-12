iFixit amplia il suo catalogo: ora disponibili pezzi di ricambio ufficiali per Xbox

La collaborazione non si limita solo alle console: già dal 2023 iFixit offre parti originali per dispositivi Microsoft Surface , rendendo la riparazione più accessibile agli utenti di laptop e tablet Microsoft. Con questo ampliamento, anche i gamer potranno mantenere le loro console operative più a lungo, evitando costosi interventi in assistenza o la sostituzione prematura.

La piattaforma iFixit ha annunciato l'inclusione di pezzi di ricambio ufficiali per Xbox Series X e Series S nel suo catalogo. Questo nuovo servizio permette ai possessori delle console di accedere a componenti autentici direttamente dal Microsoft Repair Hub di iFixit , insieme a guide passo-passo per facilitare le riparazioni. Secondo Elizabeth Chamberlain, direttrice della sostenibilità di iFixit, l'obiettivo è allungare la vita dei dispositivi Xbox e ridurre l'impatto ambientale.

Non è la prima volta che iFixit collabora con grandi marchi del settore tecnologico : l'azienda vende già quasi ogni componente del Steam Deck di Valve, oltre a offrire parti originali per i dispositivi Pixel di Google. Tuttavia, è degno di nota che la partnership con Samsung, che includeva la vendita di parti originali, si sia conclusa all'inizio di quest'anno.

La nuova offerta include componenti per entrambe le varianti delle console Xbox Series , sia quelle con lettore ottico sia le versioni all-digital. Inoltre, Microsoft offre parti originali per i controller standard e Elite Series 2, rendendo più semplice la manutenzione dei dispositivi.

Sostenibilità e accessibilità

Questa collaborazione tra iFixit e Microsoft non è solo una vittoria per gli utenti, ma anche per l'ambiente. Allungare la vita dei dispositivi riduce i rifiuti elettronici, un tema sempre più centrale nel dibattito sulla sostenibilità. Con guide dettagliate e componenti originali, gli utenti possono affrontare riparazioni complesse in autonomia, risparmiando tempo e denaro.

La Xbox Series X.

Con questa iniziativa, iFixit continua a consolidare il proprio ruolo come punto di riferimento per le riparazioni fai-da-te. Dopo il successo delle collaborazioni con Valve e Google, la partnership con Microsoft rappresenta un ulteriore passo verso una tecnologia più accessibile e sostenibile. I fan delle console Xbox, così come i proprietari di dispositivi Surface, possono ora contare su una piattaforma affidabile per mantenere i loro dispositivi in perfette condizioni.