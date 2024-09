Windows 11 è il sistema operativo più diffuso fra chi gioca su PC

Windows 11 è il sistema operativo più diffuso per il gaming su PC , dopo aver superato Windows 10 fra gli utenti Steam per la prima volta dal lancio, avvenuto nel corso del 2021: si tratta di un risultato molto importante per Microsoft.

Numeri da record

Mentre il futuro si gioca sulle intelligenze artificiali, e non a caso Microsoft premia i dipendenti dell'IA con stipendi da capogiro per sbaragliare la concorrenza, il primato di Windows 11 in ambito gaming rappresenta un traguardo importantissimo ma non l'unico per il sistema operativo della casa di Redmond. È infatti cresciuto anche l'impiego di Windows 11 in ambito web con un +32%, mentre lo scorso ottobre si è parlato di oltre 400 milioni di dispositivi equipaggiati con l'ultimo sistema operativo Microsoft, sebbene si tratti di una quota che Windows 10 aveva raggiunto in un anno anziché due.

Si tratta ad ogni modo di un confronto impari, visto che Windows 10 veniva offerto sotto forma di aggiornamento gratuito e non possedeva requisiti stringenti come quelli dell'attuale edizione.