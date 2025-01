Gli auricolari Beats Studio Buds in rosso sono in offerta su Amazon

Le cuffie Beats Studio Buds sono disponibili in sconto con un taglio di prezzo del 55%. Approfitta di questa offerta cliccando su questo link o sul bottone qui sotto. Il prezzo è di 84,99€ , rispetto al prezzo originale di 189,95€, per un risparmio di 104,96€. La spedizione è gratuita per i clienti Prime, e hai diritto al reso entro 14 giorni dalla consegna; inoltre, questo prodotto è venduto e spedito da Amazon

Suono di qualità e comfort impeccabile

I Beats Studio Buds offrono un'esperienza audio premium con una piattaforma acustica personalizzata, garantendo un suono potente e bilanciato. Grazie alle due modalità di ascolto - Cancellazione Attiva del Rumore (ANC) e modalità Trasparenza - puoi immergerti nella musica o rimanere consapevole dell'ambiente circostante.

La cancellazione attiva del rumore

Resistenti all'acqua e al sudore (IPX4), questi auricolari sono perfetti per ogni situazione. Con un'autonomia di 8 ore (fino a 24 ore con la custodia di ricarica) e Bluetooth di Classe 1 per una connessione stabile, rappresentano la scelta ideale per chi cerca qualità e praticità. Inclusi nella confezione: cavo di ricarica USB-C, copriauricolari in tre misure, guida rapida e adesivo con il logo Beats.