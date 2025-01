Stranger Things 5 potrebbe essere diviso in due parti: l'attesa per il finale sarà più lunga?

Stranger Things 5 dovrebbe arrivare nel corso del 2025 ma non abbiamo ancora una data precisa, tuttavia cominciano a emergere voci sul fatto che la quinta stagione possa essere divisa in due parti, cosa che porta già a far pensare a un'attesa ancora più lunga per vedere il finale della serie.

Lo scorso novembre avevamo visto che Stranger Things 5 ha un periodo di uscita su Netflix, quando sono emersi anche i titoli degli episodi, poco dopo la pubblicazione di un lunghissimo video che non aveva in effetti svelato nulla sulla nuova stagione della celebre serie TV, ma al di là di questi non ci sono stati ulteriori aggiornamenti sulla situazione.

Secondo quanto riferito da alcune fonti come il sito What's New on Netflix, Stranger Things 5 potrebbe essere spezzato in due parti, con alcuni episodi in arrivo a ottobre a altri a novembre 2025, dunque non si tratterebbe, eventualmente, di una dilazione eccessiva.