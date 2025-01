Il glossario a prova di boomer sui termini dei giovani videogiocatori

Avete sentito vostro figlio dire 'smurfare', 'fraggare' e 'ressare' mentre parlava del suo 'TTK' e volete essere sicuri che non stia spacciando droga? A Natale vi hanno 'bannato' da una conversazione e i cuginetti vi hanno detto di non farli 'tiltare'? Non preoccupatevi, non sono impazziti, sono solo videogiocatori appassionati. Come tutti i fenomeni culturali, anche il mondo del gaming ha sviluppato un proprio linguaggio nel corso degli anni e il modo di parlare di e nei videogiochi cambia in fretta. Proprio per questo può capitare che anche chi ha macinato ore e ore di DOOM e Wolfenstein, e sa cosa sono un RTS e un RPG, magari non capisce niente quando si parla di buff, nerf, Gacha e POTG. Per questo motivo abbiamo creato questo dizionario per videogiocatori a prova di boomer per orientarsi tra le parole, gli acronimi, i verbi, le locuzioni e i termini dei videogiochi più comuni del gaming contemporaneo. Ci siamo dimenticati qualcosa del vostro gergo da gaming che usate spesso? Fateci sapere come arricchire questo glossario per gamer nei commenti: la lingua è un qualcosa di vivo, per questo cercheremo di tenere questa lista aggiornata insieme al suo ecosistema.

I Termini Tecnici del dizionario per videogiocatori Aim Assist Aiuto alla mira - È la misura di quanto, in un qualsiasi videogioco che utilizza proiettili (armi, archi, abilità ecc...), il cursore di chi gioca viene avvicinato automaticamente alla hitbox nemica. Più Aim Assist è presente, meno un videogioco pone la sua enfasi sulle abilità di chi gioca in favore dell'intrattenimento. Ratchet and Clank ha molto aim assist per far divertire chi gioca, Counter Strike 2 non ne ha alcuno per premiare i più talentuosi. Aimbot Uno dei cheat (trucchi) più comuni nel mondo degli sparatutto, si tratta di un codice che porta autonomamente il cursore di chi lo usa verso il punto critico di un avversario. A volte preme anche in automatico il grilletto. Animation Cancel Cancellare un'animazione - È una tecnica che consiste nell'impedire a un personaggio di portare a termine l'animazione associata a una sua azione come la ricarica di un'arma o il recupero dopo l'atterraggio da un salto. Gli usi sono i più diversi: ridurre il tempo di ricarica, preservare il proprio momento angolare in volo, guadagnare qualche frame in un picchiaduro e, in generale, aggirare i limiti di un gioco per performare meglio. Assist Contribuire con i propri danni a un'uccisione senza infliggere il colpo di grazia. É uno dei parametri con cui si misura la performance di un giocatore nei giochi competitivi. Gli sparatutto e i MOBA sono i generi in cui gli assist sono più comuni Backseat Gaming Quando qualcuno che non sta giocando fornisce consigli o indicazioni non richiesti alla persona in partita, spesso irritandola. Battle Pass Pass Battaglia - Sistema di monetizzazione che sblocca una serie di ricompense (spesso cosmetiche) per un determinato titolo ottenibili giocando normalmente o completando delle sfide. Bot Questo termine (che letteralmente viene da "robot") si riferisce ancora ai nemici controllati dal computer, ma ha assunto anche una connotazione dispregiativa. Definire un nemico o un compagno di squadra "un bot" significa giudicare di basso valore la sua performance e compararla a quella (generalmente di basso livello e pensata per far allenare i player umani) di un nemico controllato dal computer. Build L'insieme di abilità, armature, armi, o altri oggetti che un personaggio ha addosso e che va a influenzare il suo comportamento in gioco. Bullet Sponge Un nemico dalla salute molto (troppo) elevata pensato per richiedere molti colpi per essere ucciso. Il termine è quasi sempre dispregiativo e vuole segnalare agli sviluppatori un errore nel loro design. Cheat I trucchi che danno vantaggi non previsti dal gioco. Questi possono essere inseriti sia in titoli per giocatore singolo dove vanno a facilitare l'esperienza, sia, in modo fraudolento, nei giochi online dove danno un vantaggio ingiusto che spesso risulta in un ban. Clan Un clan (o gilda) è un gruppo di giocatori che giocano insieme per affrontare sfide che richiedono il coordinamento di più personaggi. I clan possono essere semplici gruppi di amici o vere e proprie strutture in game con ricompense specifiche e luoghi esclusivi. Cooldown Il periodo dopo l'uso di un'abilità durante il quale l'abilità non può essere utilizzata di nuovo. Crossplay Gioco multipiattaforma - indica la possibilità per gli utenti delle diverse piattaforme (PC, PlayStation e Xbox per esempio) di giocare assieme nella stessa partita. I bellissimi filmati in computer grafica che fanno da intermezzo alla storia di un videogioco sono il classico esempio di cutscene Cutscene Un filmato non interattivo in un videogioco che ha lo scopo di far progredire la storia o spiegare alcune meccaniche importanti. D-pad I pulsanti direzionali (su, giù, sinistra, destra) su un controller. Easter egg Un qualsiasi contenuto di gioco nascosto che è possibile sbloccare in qualche modo. Esports Forma abbreviata di Electronic Sports, descrive quei videogiochi che hanno una scena competitiva di professionisti che, come loro lavoro full time, si allenano e gareggiano in tornei di altissimo livello del gioco in circuiti regionali, nazionali e internazionali, per provare a vincere una parte di un grande montepremi finale. I videogiocatori competitivi fanno degli esports il loro lavoro First Blood Primo Sangue - Un obiettivo di tutti i giochi in cui due o più giocatori si affrontano, in solitaria o in squadra. Viene conquistato dal primo giocatore a ottenere un'uccisione che, come ricompensa, riceve dei punti esperienza o delle migliorie per la partita in corso come avviene nei MOBA. Gacha Modello di monetizzazione basato sul mettere una parte rilevante dei contenuti di un videogioco (spesso free to play, spesso i suoi personaggi più forti) dietro un sistema di loot box casuali per incoraggiare l'acquisto di queste ultime così da tentare la fortuna e ottenere nuovi contenuti. Deriva dalle macchinette a premi Gachapon/Gashapon giapponesi. Hitscan Le armi degli sparatutto che non hanno un tempo di percorrenza del proiettile si definiscono hitscan. Il fucile a pompa di Doom, per esempio, è un'arma hitscan, il lanciarazzi no: se quando si preme il grilletto il mirino del pompa è sopra il bersaglio, il gioco registrerà il colpo, con il lanciarazzi, invece, solo se il proiettile (il razzo) colpisce il nemico, allora il gioco registrerà i danni inflitti. Indie Indipendente - Uno studio o un videogioco si definiscono indie quando non sono legati a grandi nomi e a grandi budget e, così facendo, possono permettersi una maggiore libertà creativa. Il Belgio considera le loot box paragonabili al gioco d'azzardo e ne vieta la vendita Loot box Un oggetto di gioco contenente una selezione casuale di contenuti, possono esser cosmetici o di gameplay. Le Loot box possono essere guadagnate giocando o acquistate. Mana Una risorsa per alimentare le abilità magiche, spesso usata nei giochi fantasy. Può essere recuperata in automatico, con delle pozioni specifiche o tramite delle abilità. Matchmaking È il processo di selezione dei compagni di squadra e degli avversari nei giochi multigiocatore. Può essere casuale (random), basato sulla velocità di connessione (Connection Based) o basato sulle abilità di ciascun giocatore (Skill Based). Call of Duty è stato uno dei franchise che, storicamente, ha avuto il dibattito più acceso in fatto di criteri di matchmaking Meta / Metagame Il metagame è l'insieme di quei personaggi, quelle abilità o quelle strategie che, in un determinato periodo di tempo, si sono dimostrate le più efficaci in assoluto per vincere a un gioco. Può essere la composizione di una squadra in un MOBA o la build di un personaggio di Diablo. Metagame è l'unione della parola greca μετά (oltre) e game (gioco) a significare tutto ciò che ruota attorno al gioco stesso ma non ne fa parte. L'abbreviativo Meta è l'acronimo inverso (ex post) di Most Effective Tactic Available. Microtransazione La possibilità di acquistare singole componenti aggiuntive per un gioco all'interno dello stesso. Possono essere skin, pacchetti di cosmetici, potenziamenti al guadagno di esperienza, loot box, espansioni, DLC e tutta una serie di altre cose. Mod Modifica - Una Mod può essere due cose, un modificatore interno a un gioco (comune nei Looter Shooter come Destiny 2 o Warframe) che, messo su un'arma o un'armatura, ne cambia il funzionamento; o del codice che si aggiunge a un videogioco per cambiarne gli aspetti più diversi, dalle armi alla difficoltà. I Mod possono anche essere i moderatori della chat di una diretta in streaming che si occupano di cancellare i messaggi offensivi e bannare gli utenti che non seguono le regole. Una Patch può essere qualsiasi contenuto aggiunto o riparato all'interno di un videogioco Patch Un aggiornamento a un gioco, spesso identificato con un numero sequenziale, che viene distribuito automaticamente tramite Internet. Una patch può aggiungere funzionalità, modificare il bilanciamento o cambiare radicalmente un'esperienza di gioco. Letteralmente traducibile con rammendo/rattoppo per sistemare un errore fatto in fase di sviluppo. Ping Unità di misura della latenza (il tempo trascorso tra un input e la risposta del server) nei giochi online, più è basso maggiore è la qualità di gioco. Respawn / Respawnare Tornare in vita dopo la morte. Scrim Abbreviazione di Scrimmages, schermaglie - Sono partite di allenamento che le squadre competitive di alto livello organizzano tra loro al di fuori dei tornei. Skin Una personalizzazione cosmetica per un personaggio, possono essere gratuite, costose o molto costose e sono la principale microtransazione dell'industria videoludica. Tank Il ruolo del Tank (letteralmente Carro Armato) è quello di difendere i suoi compagni, creare spazio nella mappa e intercettare le abilità più potenti degli avversari.

Il gergo della community del gaming Aggro Negli MMO, "prendersi l'aggro" di un boss o un nemico potente significa attirare la sua attenzione e/o prendersi i suoi danni per permettere agli altri utenti di attaccare o svolgere meccaniche importanti. Deriva dal termine inglese aggression, letteralmente 'aggressività'. Ban / Bannare / Venire o essere Bannati Quando a un giocatore viene proibito di giocare a un titolo online. Un Ban è, di solito, temporaneo e vuole punire chi viola le politiche dello sviluppatore (per esempio insultando i suoi compagni di squadra) o utilizza dei trucchi per avere un vantaggio competitivo. Quando si viene banditi in modo irrevocabile da un gioco prende il nome di Permaban, ban permanente. Boost / Boostare / Essere Boostato Quando un giocatore di alto livello utilizza l'account di un giocatore meno bravo per farlo salire in classifica sta facendo boosting. Chi paga per avere questo servizio (una violazione del regolamento della maggior parte dei videogiochi online punibile con il ban) viene definito 'Boostato'. Buff Qualsiasi tipo di potenziamento di un personaggio, dall'aumento dei danni inflitti alla riduzione del tempo di attesa tra un'abilità e l'altra. Questo può essere il risultato dell'intervento permanente degli sviluppatori o l'effetto dell'abilità temporanea di un altro personaggio o luogo di gioco. L'etimologia del termine è incerta. Battlefield è una serie di sparatutto famosa per i suoi cecchini campeggiati nei punti più alti a caccia di bersagli Camperare / Campeggiare Una strategia in cui un giocatore resta fermo in un punto vantaggioso (un'altura, dietro un angolo, dopo una strettoia) aspettando che qualcuno gli passi davanti per eliminarlo. Ha una connotazione prevalentemente dispregiativa. Casual Espressione denigratoria per connotare il poco impegno che un giocatore mette nella sua performance a dimostrare il suo scarso interesse per il gioco. Definire un giocatore "un Casual" significa accusarlo di essere un turista e di essere, inevitabilmente, fuori posto. Chad Termine preso dalla cultura Incel che, nel mondo del gaming, si riferisce a un giocatore sicuro di sé, vincente e dominante. Un Gigachad è un Chad supremo. Cheese / Cheesing Un Cheese è una tattica che aggira in modo innaturale un ostacolo messo dagli sviluppatori. Trovare un punto nell'arena di un boss dove questo non può colpire chi gioca è il classico esempio di cheesing. Il perché dell'associazione con il formaggio è incerto. Valorant ha persino adottato la parola clutch per descrivere alcuni particolari momenti di gioco e premiare i giocatori che riescono a sopravvivere Clutch / Clutchare Quando un giocatore in svantaggio numerico vince comunque un round o una partita con una giocata memorabile, questa prende il nome di Clutch. Le origini del termine sono da ricercarsi nella cultura sportiva americana che usava il termine Clutch (la frizione) per riferirsi a un meccanismo complesso (una squadra) che funziona bene in situazioni di stress. Nel tempo la componente di squadra si è persa e quando è migrato nel mondo del gaming ha assunto il connotato opposto (l'inferiorità numerica) mantenendo quello della situazione di stress. Crit Aggettivo associato alla parola Damage (danno) o Spot (punto) a indicare il punto "critico" dell'avversario, da colpire per infliggere quanti più danni possibile. Debuff Qualsiasi effetto che indebolisce un giocatore o un personaggio. I debuff sono solo temporanei (da non confondere con i Nerf) e sono solo il risultato di un'abilità avversaria, di un determinato luogo o dello scadere di un timer. Se nella chat di Overwatch 2 vi ritrovate più membri del vostro team che scrivono Tank Diff, vuol dire che la vostra performance nelle vesti di Tank non gli è sembrata all'altezza Diff Spesso associato a un ruolo o a un personaggio (Tank Diff, Support Diff) questo termine viene usato per sottolineare la bravura di un avversario e insieme criticare la performance di un compagno di squadra. Abbreviativo di Difference, Diff è di frequente usato nella chat al termine di un match da un membro della squadra perdente per incolpare quello che lui ha percepito come l'anello debole del suo team. Drop / Droppare Spesso usato al posto o insieme a Loot / Lootare, indica la ricompensa ottenuta alla fine di un incarico, di un'attività o all'interno di un forziere. Loot si usa, di norma, per indicare tutto ciò che il gioco fornisce. Drop, invece, è più adatto per quando la ricompensa è variabile, casuale o più o meno probabile. Elo Un sistema di valutazione utilizzato nel gaming competitivo per calcolare e comparare i livelli di abilità dei giocatori. Serve a indicare l'abilità relativa di un giocatore in base ai suoi risultati nel gioco, tenendo conto delle valutazioni dei suoi avversari. A differenza dell'MMR, questo valore non è quasi mai noto al giocatore, ma viene utilizzato dagli sviluppatori per il Matchmaking. Il nome viene dal sistema di rating degli scacchi ed è quello del suo inventore Arpad Elo. Farming / Farmare Dall'inglese "coltivare". Eseguire più volte una missione, un'attività o una partita a una determinata modalità per accumulare esperienza e risorse. Quando è particolarmente intenso e ripetitivo prende il nome di "grinding". Warframe è un gioco che rappresenta l'epitome del farming perché per ottenere alcuni oggetti molto preziosi è indispensabile ripetere la stessa attività più e più volte Feeding / Feedare Quando, in un gioco competitivo, un giocatore si getta tra le braccia del nemico senza combattere o muore stupidamente regalando uccisioni, progresso e punti esperienza all'avversario. Dall'inglese "dare in pasto". Frag Termine usato in molti sparatutto online per indicare un'uccisione. Più precisamente, Frag era originariamente un termine usato in contesti militari per riferirsi all'uccisione di un compagno di squadra (Friendly Fire). Con il tempo ha assunto un significato più neutro nel gaming. GG Abbreviazione di "Good Game", è usato al termine di una partita per complimentarsi con gli avversari o con i compagni. In contesti competitivi può anche essere usato sarcasticamente per segnalare una partita facile o dominata da un lato. Griefing / Griefer Azioni fatte per il solo scopo di danneggiare o disturbare altri giocatori, come bloccare un passaggio o rubare risorse importanti senza motivo. Chi pratica il griefing è definito Griefer. Specialmente in uno sparatutto tattico come COunter Strike 2 dove i millisecondi fanno la differenza, laggare potrebbe significare perdere un round o una partita Lag / Laggare Andare a scatti - Quando, in un gioco online, avviene un ritardo tra l'input di chi gioca e la registrazione di quest'ultimo da parte del server. Noob / Nabbo / Niubbo Un modo dispregiativo per dare del neofita o dell'inesperto a un altro giocatore. Il termine è di origine navale ed è stato coniato per descrivere un cadetto alla sua prima spedizione. Nerf / Nerfare Una modifica del bilanciamento di un gioco multigiocatore che rende un personaggio, un'arma o dell'armatura meno potenti. Deriva dalla marca di fucili per bambini a dardi di gommapiuma Nerf: quando un'arma viene nerfata vuol dire che diventa meno potente o efficace, come i giocattoli del brand. Onetrick Ci si definisce degli onetrick di un personaggio (in un MOBA o in un hero shooter) quando si riesce a farlo funzionare solo in una determinata situazione o solo in un determinato modo che, se compreso dal nemico, lo rende inefficace. Peel / Peeling Fare peeling (letteralmente "sbucciare") significa, nei panni di un tank, andare a prendersi dei danni destinati a qualcun altro per permettergli di sopravvivere o di continuare la sua offensiva. I platform difficilissimi come Celeste sono solo uno dei molti generi di videogiochi che porta gli utenti a ragequittare Ragequit / RQ Lasciare una partita prima del suo termine a causa della frustrazione, anche con scoppi di violenza fisica. È possibile ragequittare interi videogiochi perché ritenuti troppo frustranti. Rekt / Get Rekt Abbreviativo di "wrecked", distrutto: un sostituto elegante per mandare una persona a... Rush / Rushare Quando, soprattutto negli sparatutto tattici, si decide di correre a testa bassa verso un obiettivo prediligendo la forza bruta alla strategia. Deriva dal verbo inglese "to rush" (sbrigarsi). Smurf / Smurfare Un giocatore che smurfa è colui che ha un account, per esempio, con un MMR Platino, ma ne apre un secondo per sembrare un nuovo giocatore, ingannare il sistema di matchmaking e venire messo contro giocatori di livello inferiore per dominare in partita. Deriva dal nome di due Puffi, Smurfs in inglese, usato dai due noti giocatori di Warcraft II Warp! e Shlonglor (rispettivamente Papa Smurf-Grande Puffo e Smurfette-Puffetta) a partire dal 1996 per fingersi giocatori inesperti e poi distruggere i nuovi arrivati che avevano convinto a giocare con loro. Strafing Quando, in uno sparatutto, ci si muove da destra a sinistra in modo frenetico per tenere il proprio mirino sul nemico evitando i suoi proiettili. Deriva dal verbo inglese 'to strafe', mitragliare. Fare strafing è una delle tecniche più comuni per sopravvivere di più negli sparatutto Stun / Stunnare / Stunnato Stordire - Sono quelle abilità (ascrivibili al reame dei CC) che tolgono all'avversario il controllo su parte della vista, dell'audio o del movimento del suo personaggio. Sweat / Sweaty Sudato - Si riferisce ai giocatori che si impegnano al massimo in ogni partita che giocano, anche quelle non competitive. È spesso usato per descrivere il comportamento di chi, in quelle modalità pensate per essere più rilassate, si comporta come in una competitiva rovinando l'atmosfera. Tilt / Tiltare Quando ci si arrabbia molto mentre si gioca a causa di una serie di sconfitte, così tanto che si gioca sempre peggio. Le origini del termine sono incerte ma il suo utilizzo in ambito gaming è preso direttamente dal poker. Tea Bag / Teabaggare La pratica di attivare e disattivare ripetutamente il comando per accovacciarsi nei pressi del cadavere di un nemico appena eliminato. Il nome deriva dal fatto che questa movenza è simile a quando si puccia ripetutamente una bustina di tè nell'acqua. Troll / Trolling Un giocatore che non prende sul serio una partita giocando con leggerezza e avendo come motivazione non il successo, ma le risate. Le origini di questo termine sono stratificate: su internet risale all'inizio degli anni '90 e ha lo stesso significato attuale. Nella guerra del Vietnam una manovra aerea chiamata "Trolling for MiGs" consisteva nell'attirare i caccia sovietici (MiG) lontano da un'area con un'esca. Il trolling, infine, è la tecnica di pesca che consiste nel trascinare lentamente un amo con l'esca da una barca in movimento. La community di Path of Exile è famosa per I suoi Trol, utenti che si divertono a prendersi gioco di chi è meno esperto Vanilla La versione vanilla di un videogioco si riferisce o a quella di debutto (Destiny 2 Vanilla è il nome dell'esperienza uscita nel 2017 per differenziarla dalle molte espansioni successive) o a quella di un gioco per giocatore singolo completamente privo di mod. Origina dal fatto che la vaniglia è il gusto più blando di gelato disponibile nel mondo anglosassone. Whale Termine dispregiativo per descrivere quei giocatori che spendono molti soldi in microtransazioni incoraggiando così lo sviluppatore ad aumentare i prezzi e a produrre contenuti aggiuntivi a pagamento sempre più costosi. L'origine del termine è da ricercarsi nel mondo del gioco d'azzardo dove una balena è chi scommette, spesso in modo poco saggio, grosse somme di denaro. Zoning / Zonare Una tecnica di pattugliamento e attacco di una particolare zona per tenere lontani gli avversari.