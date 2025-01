Sony BRAVIA XR da 55, 65 e 75 pollici in forte sconto su Amazon Italia, perfetti anche per PS5

Le caratteristiche del Sony BRAVIA XR

Il modello Sony BRAVIA XR in offerta è del 2023 e propone uno schermo 4K a 120 Hz, pensato per funzionare in perfetta armonia con PlayStation 5 grazie alla modalità Auto Low Latency in HDMI 2.1, senza dimenticare il supporto all'HDR.

Le differenze visive nell'uso di un Sony BRAVIA XR

Propone anche la tecnologia Acoustic Multi Audio che promette un suono di qualità. La tecnologia Full Array LED promette invece alto contrasto, colore di qualità e grande profondità visiva. Include anche il telecomando vocale. Il sistema operativo è un Google TV basato su Android.