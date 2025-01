Amazon Audible gratis per tre mesi: l'offerta di gennaio 2025 scade domani, è l'ultima occasione

Domani, il 28 gennaio 2025, scadrà l'attuale promozione per Amazon Audible: fino alle 23:59 sarà possibile attivare tre mesi di servizio in modo completamente gratuito, se rispettate certe condizioni. Considerando che il prezzo standard è di 9,99€ al mese, si risparmiano in questo modo 29.97€. Per sapere se la promozione è valida anche per voi, la cosa più facile è raggiungere la pagina di Amazon di Audible oppure tramite il box qui sotto. Se accedendo alla pagina di Amazon vedete la promozione, significa che con il vostro account potete attivarla. Se invece non vedete segnalati i tre mesi gratuiti, significa che non siete idonei. Amazon spiega che questo 100% di sconto non è disponibile se siete già abbonati, come sempre, ma a questo giro afferma anche che solo un gruppo di clienti "selezionati in modo casuale che non si sono mai iscritti ad Audible.it o che non hanno beneficiato di un periodo d'uso gratuito negli ultimi 12 mesi" possono usarla.

Come detto, andare sulla pagina di Amazon è il modo più rapido per capire se voi siete idonei.