Sniper Elite: Resistance si mostra in un trailer panoramico in vista del lancio su PC, PlayStation e Xbox

Ambientato nel 1944 nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, il gioco segue le vicende di Harry Hawker , un cecchino inglese in missione per fermare i nazisti nel completare una nuova Wunderwaff (arma miracolosa) che potrebbe stravolgere le sorti della guerra.

Sniper Elite: Resistance offre completa libertà di approccio

Come per i precedenti capitoli della serie, anche Sniper Elite: Resistance propone delle missioni in ambientazioni aperte e libere da esplorare, con il giocatore che dovrà di volta in volta scegliere l'approccio migliore con cui procedere, usando tattiche stealth, trovando percorsi alternativi o procedendo ad armi spianate, con ovviamente un focus importante sull'eliminazione dei bersagli tramite dei colpi precisi con un fucile da cecchino. Il gioco introduce anche una modalità chiamata 'Propaganda Mode', in cui i giocatori devono completare sfide di combattimento a tempo nei panni di un combattente della resistenza senza nome.

Sniper Elite: Resistance sarà disponibile a partire da giovedì 30 gennaio su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. In attesa di leggere prossimamente la nostra recensione, vi rimandiamo alle impressioni che ci siamo fatti dopo aver provato per alcune ore il nuovo sparatutto di Rebellion.