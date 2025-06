iPhone 18 Pro sarà l'ultimo modello con notch? Spunta un report in rete

Il traguardo di un iPhone davvero "tutto schermo" potrebbe non essere più così lontano. Secondo le ultime indiscrezioni, Apple sarebbe pronta a compiere un passo decisivo con iPhone 18 Pro, previsto per il 2027, integrando Face ID sotto il display e riducendo al minimo il foro per la fotocamera frontale. Un'evoluzione attesa da anni, che potrebbe finalmente segnare la fine del notch e forse anche del Dynamic Island, per una superficie visiva completamente libera da interruzioni.

L'obiettivo di Apple non è nuovo: da tempo si rincorrono voci e brevetti sullo sviluppo di tecnologie capaci di nascondere sensori e fotocamere dietro il pannello. Ma mentre altre aziende ci hanno già provato, spesso sacrificando qualità visiva o precisione del riconoscimento facciale, Apple sembra voler aspettare la maturità tecnologica necessaria a non compromettere funzionalità e sicurezza. Il risultato, se tutto andrà come previsto, sarà un iPhone che apparirà come un'unica lastra di vetro: niente notch, niente isola dinamica, solo contenuti.