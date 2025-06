iPhone 18 Pro: tante novità sotto la scocca, ma gli schermi potrebbero essere quelli del modello precedente?

Nel 2026, chi sceglierà un iPhone 18 Pro troverà uno schermo familiare. Secondo le ultime indiscrezioni, Apple non modificherà le dimensioni dei display dei suoi prossimi modelli di punta: 6,3 pollici per l'iPhone 18 Pro e 6,9 pollici per il Pro Max, esattamente come l'attuale iPhone 16 Pro e la serie iPhone 17 Pro in arrivo quest'anno. Una decisione che potrebbe deludere chi attendeva un nuovo form factor, ma che nasconde scelte ben più coraggiose sotto il vetro. Apple avrebbe infatti deciso di rivoluzionare il frontale senza toccare i pollici: sparirà l'attuale isola dinamica per fare spazio a un pannello più pulito, grazie allo spostamento dei sensori Face ID sotto lo schermo. L'unico elemento visibile rimarrà un piccolo foro per la fotocamera frontale, posizionato - secondo i rumor - nell'angolo in alto a sinistra del display. Un cambio netto nell'estetica, pur mantenendo la superficie visiva invariata.

Stessa diagonale, nuova esperienza La scelta di non aumentare i pollici potrebbe essere vista da alcuni come conservativa, ma Apple sembra voler dimostrare che l'innovazione passa anche da ciò che non si vede. Ridurre le distrazioni sul display senza alterare la dimensione dello schermo significa puntare tutto su una nuova esperienza d'uso, più immersiva, ma senza compromettere l'ergonomia o spingere verso scocche più ingombranti. Un render di un iPhone Foldable Come abbiamo già spiegato, il restyling non si ferma al pannello frontale: sotto la scocca si vocifera l'arrivo di un nuovo sensore fotografico da 48 MP con apertura variabile, una RAM che potrebbe salire a 12 GB, e il debutto del modem C2 per connessioni più rapide ed efficienti. Il processore A20 Pro, prodotto con tecnologia a 2nm, completerà il pacchetto con prestazioni superiori e consumi energetici ridotti.