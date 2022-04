Age of Empires 4 in arrivo su Xbox Series X|S e One? Spunta un indizio dal Microsoft Store

Un indizio scoperto di recente nello store di Microsoft rafforza ulteriormente l'ipotesi dell'arrivo di una versione Xbox Series X|S e One di Age of Empires 4 a breve. Nello specifico la pagina di acquisto del gioco ora include un riferimento al multiplayer su console.

Come segnalato da Exputer, la pagina dedicata alla versione PC di Age of Empires 4 nel Microsoft Store infatti riporta la frase: "Il multiplayer online su console richiede un abbonamento a Xbox (venduto separatamente)". Questa dicitura, assente fino a pochi giorni fa, in pratica sembrerebbe dunque confermare l'esistenza di una versione console. Non rimane che attendere novità ufficiali da parte di Microsoft.

Pochi giorni prima dell'uscita di Age of Empires 4, Adam Isgreen di World's Edge aveva confermato l'interesse di Microsoft nel realizzare un porting per Xbox dello strategico, con gli sviluppatori che avrebbero iniziato a lavorarci dopo aver gestito il lancio su PC. Successivamente a gennaio erano stati individuati dei codici su Xbox Store che suggerivano l'inizio dei test interni per una versione console.

Nel frattempo, è iniziata la Stagione 1 di Age of Empires 4 che ha introdotto i match classificati, un editor per le mappe, eventi a tempo limitato e molto altro ancora.