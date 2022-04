Age of Empires 4: Stagione 1 disponibile assieme a un corposo update

Relic Entertainment oggi ha dato il via alla Stagione 1 di Age of Empires 4, intitolata "Festival of Ages" in concomitanza con la pubblicazione di un nuovo corposo udpate, che, tra le altre cose introduce i match PvP classificati per il multiplayer online.

Si tratta del primo grande aggiornamento del 2022 per Age of Empires 4 e, come promesso dagli sviluppatori la settimana scorsa, introduce i match classificati (a partire dal 13 aprile), eventi a tempo limitato per la Stagione 1 con varie ricompense in palio, sfide e la modalità MegaRandom con elementi casuali nelle mappe.

Come non citare poi il Content Editor (Beta) che permette ai giocatori di creare scenari di gioco personalizzati, anche con l'ausilio di mod, che poi possono essere condivisi con il resto della community di Age of Empires 4.

Le note ufficiali dell'aggiornamento di aprile 2022, purtroppo disponibili solo in lingua inglese, menzionano anche un gran numero di modifiche, miglioramenti quality of life, ri-bilanciamento di fazioni, economia e altri elementi del gioco, nonché risoluzione di problemi più e meno noti. Potrete leggere l'elenco completo delle novità a questo indirizzo.