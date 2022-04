Trek to Yomi in pre-caricamento per gli abbonati a Xbox Game Pass

Trek to Yomi, il nuovo action game in stile noir sviluppato da Leonard Menchiari e Flying Wild Hog, è già disponibile per il pre-caricamento su Xbox Series X|S e Xbox One, laddove si possieda un abbonamento a Xbox Game Pass.

La notizia stupisce un po', in quanto manca ancora parecchio al lancio del gioco: l'uscita di Trek to Yomi è fissata al 5 maggio e il titolo approderà non solo sulle console Microsoft, ma anche su PS5, PS4 e PC.

"Come ultima promessa al maestro morente, il giovane spadaccino Hiroki ha giurato di proteggere da ogni minaccia la sua città e la gente a cui vuole bene", recita la sinossi ufficiale di Trek to Yomi.

"Messo di fronte alla tragedia e vincolato dal dovere, il samurai solitario deve avventurarsi oltre la vita e la morte per decidere la strada da prendere."

Al di là dello stile grafico, anche l'ambientazione medievale giapponese contribuisce senza dubbio a suscitare un certo interesse nei confronti del gioco, realizzato anche dagli autori di Shadow Warrior 3 (recensione).