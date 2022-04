GTA 6: l'indizio nascosto in San Andreas DE confermato da un altro presunto insider

Torna in auge una strana voce di corridoio su GTA 6 che era già emersa tempo fa, poco dopo l'uscita di GTA Trilogy Definitive Edition, con la presunta conferma di un sedicente insider sul fatto che la misteriosa foto nascosta all'interno della nuova versione di San Andreas sia effettivamente un riferimento al nuovo capitolo in sviluppo.

Resta tutta riferita al condizionale questa vicenda, visto che si presenta decisamente strana, ma nel sottobosco di teorie e complottiamo vari che caratterizza l'universo di GTA, è ancora una storia particolarmente affascinante.

Poco dopo il rilascio di Grand Theft Auto Trilogy: The Definitive Edition, qualcuno aveva notato, all'interno del coffee shop "Lil Probe Inn" di GTA: San Andreas in versione rimasterizzata, una strana foto che non era presente nell'originale, quella visibile nel tweet riportato qui sotto.

Questa immagine aveva scatenato teorie sulla possibilità che possa trattarsi di un easter egg riferito a un'ambientazione di GTA 6 e successivamente era emerso anche che si tratta di una foto tratta dalla realtà, di una casa realmente esistente a Palm Beach, in Florida. Questo rafforzerebbe l'idea che GTA 6 potrebbe essere posizionato nella zona di Miami, ovvero quella di Vice City.



Nelle ore scorse, il sedicente insider Matheusvictorbr- ha riferito di aver ricevuto "conferma" che si tratta di un'immagine realmente legata a GTA 6, ma senza addurre nessuna spiegazione aggiuntiva a questa affermazione. Qual è il grado di attendibilità di tale affermazione? Praticamente zero, ma se non altro si tratta di un'altra storia affascinante legate alle speculazioni di GTA 6, delle quali andiamo ghiotti, pertanto non potevamo mancare di riportarla.

D'altra parte, perché Rockstar avrebbe inserito l'immagine di quella casa nella versione rimasterizzata di GTA: San Andreas se non era presente nell'originale? Ce n'è abbastanza per far partire una nuova teoria.

Nel frattempo, l'unica informazione che abbiamo di GTA 6 è che "esiste", sostanzialmente, visto che Rockstar Games ne ha annunciato lo sviluppo in maniera ufficiale, ma senza mostrare assolutamente nulla finora.