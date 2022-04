Forgive Me Father: trailer di lancio per lo sparatutto, disponibile da oggi su Steam

Forgive Me Father, l'interessante sparatutto classico di Byte Barrel, è disponibile a partire da oggi su Steam con la versione finale, e non poteva ovviamente mancare un trailer di lancio.

Nella recensione di Forgive Me Father abbiamo parlato di come il gioco sappia regalare dei bei momenti, in particolare per gli appassionati del genere, ma soffra al contempo di parecchie ingenuità in termini di design.

Ispirato alle opere di H.P. Lovecraft, il titolo si presenta come un "retro horror FPS in stile comic book", ambientato in uno scenario inquietante e pieno di insidie da affrontare con il nostro arsenale.

Come detto, Forgive Me Father debutta oggi con la versione finale, che arriva alla fine di un periodo in accesso anticipato su Steam che ha consentito agli sviluppatori di rifinire l'esperienza grazie al feedback degli utenti, nei limiti del possibile.