Resident Evil Village: nei piani iniziali c'erano delle sirene nella palude, secondo un noto insider

Stando alle informazioni condivise su Twitter da Dusk Golem, insider piuttosto noto per quanto si tratta delle produzioni Capcom, nei piani iniziali i giocatori di Resident Evil Village avrebbero dovuto vedersela con delle mostruose sirene nella palude di Moreau. L'idea, per un motivo o per l'altro, è stata scartata ma il concept alla base era piuttosto interessante.

"Nell'acqua le sirene potevano nuotare velocemente se vi avvistavano e dovevi raggiungere la terraferma o ucciderle prima che ti raggiungessero", afferma Dusk Golem, che aggiunge che le serie di Resident Evil Village erano pensate per essere pericolose anche fuori dall'acqua.

"Anche sulla terraferma potevano essere fastidiose e usavano un attacco stridente che ti stordiva e rallentava per un po'. Tuttavia questo attacco aqveva un secondo scopo, poiché la palude aveva un nemico stalker."

L'urlo della sirena sarebbe servito dunque ad attirare l'attenzione di questo nemico stalker, descritto dal gola profonda come una gigantesca creatura viscida con un sacco di acido intorno al collo e alle spalle per certi versi simile a un Tyrant. Poteva vomitare acido addosso al giocatore o colpirlo con gli artigli della mano, rappresentando la minaccia principale dell'area.

Sempre nella palude inizialmente Ethan avrebbe dovuto imbattersi in un gruppo di Lycan e "streghe" (che successivamente sarebbero diventate le figlie di Lady Dimitrescu) intenti a eseguire una sorta di rituale nell'area.

A quanto pare tutti questi contenuti alla fine sono stati scartati per permettere agli sviluppatori di concentrarsi maggiormente sulle sezioni del Castello Dimitrescu e la fabbrica di Heisenberg.

Ovviamente prendente con le pinze queste informazioni, per quanto Dusk Golem si sia dimostrato nel tempo un insider piuttosto affidabile.