Twitch: oggi pomeriggio torna Burp! con una puntata dedicata a Sonic 2 – il Film

Questo pomeriggio dalle 14:00 alle 15:00 non perdetevi l'ultima puntata della seconda stagione di Burp!, la rubrica di Multiplayer.it condotta da Pierpaolo Greco assieme a Giacomo Bevilacqua, celebre fumettista italiano autore di "A Panda Piace" e "Attica". La puntata di oggi sarà in collaborazione con Paramount e dedicata a Sonic 2 - Il Film, disponibile da oggi nelle sale cinematografiche italiane.

Per l'occasione Pierpaolo e Giacomo parleranno dei loro ricordi relativi a Sonic, dei pensieri sul primo film, delle aspettative e curiosità sul sequel. In tutto ciò, Giacomo disegnerà dal vivo varie versioni di Sonic con il suo tratto caratteristico. Insomma, si tratta di un appuntamento ricco di spunti interessanti e davvero imperdibile per tutti i fan di Sonic.

Potrete seguire la nuova puntata di Burp! all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!

Vi ricordiamo che Sonic 2 - Il Film è disponibile da oggi nelle sale cinematografiche italiane. È la nuova pellicola realizzata da Paramount Pictures e Eagle Pictures con protagonista il celebre porcospino blu di Sega dopo il successo dell'adattamento live-action del 2020. Il sequel è diretto dal regista di Jeff Fowler, con la sceneggiatura ancora una volta affidata alla coppia Pat Casey e Josh Miller a cui si aggiunge John Whittington (The LEGO Batman Movie). Il film introdurrà i personaggi di Tails e Knuckles, nemico-amico storico di Sonic. Non mancherà ovviamente il Dr. Robotnik, interpretato ancora una volta da Jim Carrey.

"Dopo essersi stabilito a Green Hills, Sonic è pronto ad avere maggiore libertà. Tom e Maddie accettano allora di lasciarlo a casa mentre loro vanno in vacanza. Ma, non appena partiti, con il dottor Robotnik in compagnia di un nuovo partner alla ricerca di uno smeraldo in grado di costruire e annientare le civiltà, Sonic farà squadra con Tails per intraprendere una nuova missione", recita la sinossi del film.