Blasphemous 2, voti davvero ottimi dalla stampa internazionale

Come avrete probabilmente letto nella nostra recensione di Blasphemous 2 , il gioco può contare su di un sistema di combattimento ancora più interessante e su di un immaginario davvero affascinante , sebbene sul piano del bilanciamento ci sia qualcosa da rivedere.

Blasphemous 2 ha portato a casa voti davvero ottimi dalla stampa internazionale , che sembra proprio aver apprezzato il nuovo capitolo della serie metroidvania sviluppata da The Game Kitchen.

Le valutazioni della stampa

Blasphemous 2, una sequenza di combattimento

Come si può vedere, le valutazioni della stampa sono state estremamente generose, con giusto una manciata di 7 a sottolineare le voci più critiche nei confronti del titolo di The Game Kitchen, mentre per il resto l'elenco include parecchi 9 e oltre.

Insomma, per il momento è andata decisamente bene a questo sequel: ora la palla passa agli utenti, che dovranno premiare il lavoro svolto dal team di sviluppo così che il franchise trovi la meritata consacrazione e possa tornare anche con un terzo capitolo.