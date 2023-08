Red Dead Redemption leggermente meglio su PS5 che su Xbox, nuovo video confronto

Red Dead Redemption gira leggermente meglio su PS5 che su Xbox, stando al nuovo video confronto realizzato da ElAnalistaDeBits, che in questo caso ha preso in considerazione le versioni PS4 Pro e Xbox Series X|S del titolo Rockstar, nonché l'edizione Nintendo Switch.

Se avete letto la nostra analisi di Red Dead Redemption, saprete che sulla console Sony il gioco gira a 2160p e 30 fps, mentre su Switch varia dai 1080p della modalità docked ai 720p della modalità portatile, anche qui a 30 fotogrammi al secondo.

Ebbene, gli aggiornamenti apportati da Double Eleven all'edizione PlayStation si traducono in un filtro texture potenziato e in ombre di qualità leggermente superiore, nonché in tempi di caricamento più rapidi: niente di sostanziale, ma comunque dei miglioramenti.