S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl si mostra con un nuovo trailer del gameplay

Nel frattempo parte una carrellata composta da sequenze in cui vediamo diversi cadaveri di soldati, bui corridoi ma anche spazi aperti dai colori suggestivi , parte di un open world che non mancherà di sorprenderci per le sue grandi dimensioni.

In occasione della Gamescom 2024, GSC Game World ha pensato bene di pubblicare un nuovo trailer del gameplay di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl , che come sappiamo sarà disponibile su PC e Xbox Series X|S a partire dal 20 novembre.

Un progetto tanto atteso quanto difficile

Come ricorderete, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è stato rinviato al 20 novembre, dunque sarà disponibile entro la fine dell'anno e non passerà direttamente al 2025, come qualcuno temeva, ma è chiaro che gli sviluppatori dovranno utilizzare al meglio il tempo extra che è stato loro concesso.

Delle incertezze tecniche del gioco abbiamo già parlato nel nostro provato di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl di giugno, definendo appropriato un rinvio che ai tempi non aveva ancora le caratteristiche attuali, visto che il titolo era atteso per settembre.

Considerando il contesto drammatico in cui GSC Game World sta portando avanti questo progetto è già un miracolo che S.T.A.L.K.E.R. 2 diventi una realtà, certo, ma sarebbe davvero bello se lo studio riuscisse a concretizzare il suo sogno senza accontentarsi di un'esperienza riuscita a metà.