Astro Bot e Concord dimostrano che c'è voglia di tornare ai modelli classici e più semplici dei videogiochi

La calorosa risposta della critica per Astro Bot arriva proprio in corrispondenza con il clamoroso fallimento di Concord, che è precipitato in tempo veramente record, suggerendo forse una possibile lezione: in un mercato saturato da giochi che sono spesso ultra-ingegnerizzati dal punto di vista tecnologico o studiati a tavolino per seguire mode momentanee e dinamiche psicologiche e sociali, il ritorno a forme più classiche e semplici viene visto come una boccata di ossigeno. Volendo si potrebbe anche aggiungere che si tratta di guardare un po' ai grandi modelli del passato, come i grandi classici di Nintendo e Sega, alla ricerca di quell'immediatezza che si è progressivamente persa negli ultimi decenni, almeno sul fronte delle produzioni di grosso calibro.

Il robottino di Asobi non inventa praticamente nulla di nuovo ma recupera idee e soluzioni di gioco dai grandi successi di un genere emblematico dei videogiochi stessi come il platform e le ripropone in una forma veramente curata, con grande attenzione al ritmo e anche all'accessibilità per ogni tipologia di pubblico. Il rimando al passato è peraltro esplicito nel suo essere una sorta di celebrazione dei 30 anni di PlayStation, e la presenza dei numerosi easter egg e riferimenti a successi precedenti non fa che incrementare questa sensazione di trovarci di fronte a qualcosa che viene dal passato, ma attualizzato ai tempi moderni. Basta questo per sconvolgere il panorama videoludico odierno, a sette anni di distanza dall'ultimo platform 3D di Mario inedito, ed è una cosa che fa alquanto riflettere.