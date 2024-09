Lo smartphone che diventa kindle con un click: ecco i nuovi TCL Nxtpaper a meno di 300€

Nel corso della conferenza stampa ad IFA 2024, TCL ha presentato due nuovi smartphone di fascia media, i modelli Nxtpaper, dotati di schermi opachi progettati per ridurre l'affaticamento visivo. Questi dispositivi, il TCL 50 Pro Nxtpaper 5G e il 50 Nxtpaper 5G, introducono però una novità significativa rispetto ai modelli precedenti: un pulsante che attiva la cosiddetta "Max Ink Mode", una modalità monocromatica che simula l'aspetto dell'inchiostro elettronico.

La caratteristica distintiva di questi nuovi smartphone è proprio il "Nxtpaper key", un cursore a due posizioni che attiva la modalità monocromatica, ideale per la lettura. Questa modalità non solo rende lo schermo simile a quello di un e-reader, come un Kindle, ma silenzia anche le notifiche e trasforma le icone delle app in uno stile wireframe, contribuendo a creare un'esperienza di lettura più immersiva. Inoltre, la "Max Ink Mode" prolunga la durata della batteria, attivando una sorta di modalità a ultra risparmio energico che, secondo TCL, permette di arrivare fino a sette giorni di lettura continua e 26 giorni di stand-by.

Stefan Strait mentre presenta i nuovi TCL Nxtpaper

Oltre alla modalità monocromatica, entrambi i telefoni offrono un ampio schermo da 6,8 pollici con risoluzione 1080p e una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Sono dotati di una fotocamera posteriore principale da 108 megapixel e di una generosa batteria da 5.010 mAh. Il modello Pro si distingue per una fotocamera selfie da 32 megapixel e 512 GB di memoria interna, mentre la versione non Pro ha una fotocamera selfie da 8 megapixel e 256 GB di memoria. Il 50 Pro è inoltre disponibile con alcuni accessori opzionali, come una custodia a libro e uno stilo.

Il TCL 50 Pro Nxtpaper sarà disponibile in Europa al prezzo di €299, con gli accessori opzionali disponibili separatamente. Il TCL 50 Nxtpaper sarà invece disponibile in Europa al prezzo di €229.

L'introduzione della modalità monocromatica dedicata rappresenta un'interessante novità nel panorama degli smartphone. Sebbene non sia ancora chiaro se questa funzionalità avrà un impatto significativo sul mercato, l'idea di poter trasformare il proprio smartphone in un e-reader con un semplice gesto potrebbe attrarre coloro che cercano un'esperienza di lettura più confortevole e immersiva.

Voi che cosa ne pensate? Vi piace l'idea di TCL, anche per poter staccare un po' dai social media? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.