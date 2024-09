Amazon Prime Gaming svela 28 giochi gratis per settembre, tra cui Borderlands 2 e Shadow of the Tomb Raider

Amazon ha annunciati i nuovi giochi gratis di Prime Gaming per tutti gli abbonati a Prime per il mese di settembre. Questa volta l'offerta è ancora più ricca del solito, dato che sarà possibile riscattare ben 28 giochi, tra cui alcuni titoli della serie Borderlands, giochi a tema Il Signore degli Anelli e Thronebreaker: The Witcher Tales, giusto per citarne alcuni.

Come da prassi, i giochi in questione verranno resi disponibili a scaglioni, con la prima mandata disponibile già da oggi, 5 settembre, che include La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra, Borderlands 2, The Pre-Sequel e Tales from the Borderlands, GreedFall: Gold Edition e Shadow of the Tomb Raider: Definite Edition. Le successive saranno ogni giovedì del mese, ovvero il 12, il 19 e il 26 settembre.