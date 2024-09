PlayStation festeggia 30 anni con tante iniziative, tra cui un'esperienza free-to-play di Gran Turismo

La più interessante si chiama My First GT , che è stato presentato come un " un'esperienza free-to-play per console PS5 che rende omaggio al design originale del primo Gran Turismo", caratterizzata da menu che omaggiano i primi capitoli e che includerà "alcune delle auto, dei tracciati e degli eventi di corsa più amati che suscitano la nostalgia e l'entusiasmo della prima esperienza di GT". Maggiori dettagli su My First GT arriveranno nelle prossime settimane, con il lancio previsto durante il periodo natalizio.

Il 3 dicembre PlayStation festeggerà il 30° anniversario dal lancio della prima console di Sony e nel frattempo tramite il PlayStation Blog sono state svelate alcune delle iniziative in programma per i giocatori.

Le altre iniziative per il 30° anniversario di PlayStation

Non è finita qui. Grazie a una collaborazione con Sony Music, le colonne sonore di alcuni dei giochi PlayStation più amati dal pubblico verranno pubblicate tra ottobre e gennaio su Spotify e negozi di musica digitale come Amazon Music, Apple Music e altri rivenditori autorizzati. Ecco i giochi confermati:

God of War​

God of War II​

God of War: Ghost of Sparta

Twisted Metal​

Starhawk​

Unit 13

My First GT

Non solo, su Spotify è già disponibile la playlist ufficiale del 30° anniversario di PlayStation, che potrete ascoltare da subito a questo indirizzo. Stando al PlayStation Blog verrà espansa nel prossimo futuro con ulteriori tracce.

È stata annunciata anche la collezione Shapes of Play, una raccolta di prodotti basati sulle forme e i simboli icone di PlayStation, progettati dal team che ha realizzato il design delle console PlayStation. Saranno disponibili su Direct.PlayStation da dicembre, con i preorder già disponibili a questo indirizzo. Vediamo nel dettaglio i prodotti inclusi:

Shapes of Play: Battle , un gioco da tavolo in cui puoi sfidare un amico ad allineare quattro forme diverse dello stesso colore sul tabellone per vincere.

, un gioco da tavolo in cui puoi sfidare un amico ad allineare quattro forme diverse dello stesso colore sul tabellone per vincere. Shapes of Play: Create , un set di blocchi magnetici che puoi posizionare in qualsiasi direzione per creare forme divertenti.

, un set di blocchi magnetici che puoi posizionare in qualsiasi direzione per creare forme divertenti. Shapes of Play: Recharge, delle forme in silicone che offrono un nuovo modo di ricaricarsi tra una partita e l'altra, soprattutto dopo uno scontro con un boss impegnativo.

La collezione Shapes of Play

È stato annunciato anche un nuovo weekend di multiplayer online gratuito, ovvero senza obbligo di avere una sottoscrizione attiva a PlayStation Plus, che si svolgerà il 21 e il 22 settembre. Durante questo fine settimana verranno organizzati anche dei tornei online per giochi come EA FC 24, NBA 2K24, Madden NFL 24, MLB The Show 24, EA UFC 5, Tekken 8, Mortal Kombat 1 e Guilty Gear -Strive-, con tutti i dettagli disponibili sulla pagina ufficiale delle competizioni PlayStation, a questo indirizzo.

Il PlayStation Blog afferma che queste sono solo alcune delle iniziative in arrivo nei prossimi mesi per festeggiare il 30° anniversario, con ulteriori novità che verranno svelate in un secondo momento.