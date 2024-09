Astro Bot è il più venduto su Amazon, un successo di critica e anche in sconto: ecco la prenotazione

Astro Bot - la nuova esclusiva di PlayStation 5 - arriva domani e pare proprio che sarà un momento felice per tanti videogiocatori. Le recensioni internazionali stanno celebrando il videogioco con ottimi voti - come vi abbiamo segnalato - ed è chiaro che si tratti di un'opera di altissima qualità. Se Astro Bot vi interessa e i voti vi hanno convinto ma non del tutto, forse l'ultimo dettaglio per spingervi all'acquisto (o prenotazione, per il resto della giornata) è il fatto che il gioco PS5 è ancora in sconto su Amazon Italia, al -16%. Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina, oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. Probabilmente lo sconto rimarrà disponibile fino al momento del lancio. Non possiamo avere la certezza ma spesso, appena un gioco viene messo in vendita, lo sconto di prenotazione viene annullato. Se vi interessa, quindi, è meglio non correre il rischio e acquistarlo subito.

Inoltre, è chiaro che già in tantissimi abbiano deciso che Astro Bot è il gioco giusto da comprare, visto che si tratta del prodotto più venduto su Amazon nella propria categoria di riferimento.