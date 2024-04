Il bello e il brutto di Football Manager è il suo essere un enorme compendio del calcio, uno strumento utilizzato persino dai professionisti per studiare gli avversari o trovare qualche giovane promessa. Al suo interno ha, infatti, migliaia di squadre, un numero spropositato di campionati, giocatori e allenatori ufficiali, tutti perfettamente catalogati e organizzati. Come se non bastasse, questo enorme quantitativo di dati viene usato per simulare ogni singolo aspetto di un club, dalla gestione delle giovanili al rapporto coi social. A chi piace (e a noi piace, basta leggere la recensione di Football Manager 2024 per saperlo) troverà centinaia di ore nelle quali perdersi, scovando talenti in Giappone e portando il proprio team delle leghe minori a vincere la Champions League; tutti gli altri potrebbero sentirsi soverchiati dai menù poco leggibili o dalle dinamiche di gestione complesse, che vanno a toccare praticamente ogni minimo aspetto di un club. Per queste persone è stato pensato We Are Football 2024, la nuova versione del manageriale di Winning Streak Games , team fondato da Gerald Köhler, l'ex game designer di FIFA Manager.

L'allenatore nel pallone

La creazione di un team passa anche dal design delle divise

Il team tedesco si è preso 3 anni per sistemare quello che non andava nel primo We Are Football e pubblicare la versione 2024 sotto l'etichetta THQ Nordic. Il tempo passato è stato utilizzato per provare a migliorare il gioco sotto ogni punto di vista, concentrandosi principalmente sulla facilità di lettura dei vari menù, così da raggiungere l'obiettivo non ufficiale del progetto, ovvero quello di attirare tutti coloro che sono spaventati (o un po' stufi) della complessità di Football Manager.

Partiamo però dall'inizio: We Are Football 2024 è un manageriale calcistico che consente di vestire i panni di un allenatore (o un'allenatrice) che dovrà mettersi alla guida di una squadra di sua scelta e portarla possibilmente alla vittoria. Si potrà scegliere se iniziare in un club o con una nazionale di calcio maschile o femminile, definendo il budget e gli obiettivi di fine stagione. Qui si comincia a vedere la prima differenza col colosso di Sports Interactive: a meno di ricorrere all'editor o alle mod di Steam, non c'è uno straccio di licenza. Il vero limite per un'esperienza come questa non è tanto il non avere i nomi ufficiali (Giovin Torino o Milan Mondiale capiamo subito a quali club si riferiscono) quanto il non essere precisi nel simulare i rapporti di forza reali tra i club o tra i calciatori. Per la recensione abbiamo scelto di guidare la squadra femminile della Giovin Torino e, a parte non aver trovato nessun riferimento all'attuale formazione (nei vecchi Kick-off, ma anche in PES gli atleti non avevano un nome ufficiale, ma erano in tutto e per tutto identici alla loro controparte reale) ci ha stupito il non veder rispettati i reali valori di forza del nostro campionato, con la Roma che da un paio di anni è la dominatrice assoluta della manifestazione.

Messa una pietra sopra le velleità simulative, ci siamo gettati nella gestione della nostra squadra e abbiamo apprezzato il lavoro svolto da Winning Streak Games. Tutta l'interfaccia è basata su di una sorta di agenda settimanale. La domenica sera, virtuale si intende, dovrete occupare le 40 e passa ore che potete mettere a disposizione del club tra incontri con i calciatori, riunioni con gli sponsor, pianificazione delle strutture sportive, allenamenti e quant'altro. Una volta messa giù l'agenda, il gioco simulerà l'intera settimana chiedendoci di volta in volta di intervenire a sbrogliare l'argomento del giorno. In altre parole se quella settimana non avete pianificato di contattare una giocatrice per portarla nel vostro club, dovrete rinviare l'incontro, a meno di forzare la mano all'interfaccia. Da un lato questo snellisce molto il flusso di gioco, dato che è molto chiaro quello che dovete fare e il gioco vi "sbatterà in faccia" tutte le attività in successione. Dall'altro lato, però, vi sentirete un po' compressi in questo sistema che, senza suggerimenti su cosa bisognerebbe fare, rischia di farvi perdere un qualche pezzo, come per esempio far lavorare troppo la squadra e arrivare agli appuntamenti importanti con le energie sotto i tacchi.